Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп
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Характеристики
Тип товара
Набор для экспериментов
Тип управления телескопом
ручной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221150
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для экспериментов
Тип управления телескопом
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х23х10
Вес, кг.
1.69
Описание товара Набор Levenhuk LabZZ MT2: микроскоп и телескоп
Если ваш ребенок – прирожденный исследователь, лучшим подарком для него станет набор Levenhuk LabZZ MT2. Набор состоит из легкого телескопа и удобного биологического микроскопа – с их помощью можно сделать множество удивительных открытий. Наблюдая в телескоп, ребенок узнает больше о Луне и планетах, а занятия с микроскопом помогут ему понять, из чего состоят привычные окружающие предметы. Набор прекрасно подойдет дошкольнику или школьнику младших классов.
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Бренд
Тип товара
Набор для экспериментов
Тип управления телескопом
ручной
Страна производитель
Китай
Если ваш ребенок – прирожденный исследователь, лучшим подарком для него станет набор Levenhuk LabZZ MT2. Набор состоит из легкого телескопа и удобного биологического микроскопа – с их помощью можно сделать множество удивительных открытий. Наблюдая в телескоп, ребенок узнает больше о Луне и планетах, а занятия с микроскопом помогут ему понять, из чего состоят привычные окружающие предметы. Набор прекрасно подойдет дошкольнику или школьнику младших классов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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