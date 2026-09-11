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Телескоп Discovery Sky T50 с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Discovery Sky T50 с книгой

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Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 2
Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 3
Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 4
Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 5
Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 6
Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 7
Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Фокусное расстояние объектива
600
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 1
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 2
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 3
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 4
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 5
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 6
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 7
  • Телескоп Discovery Sky T50 с книгой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538466
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х23х10
Вес, кг.
1.91

Описание товара Телескоп Discovery Sky T50 с книгой

Телескоп Discovery Sky T50 – это рефрактор, с которым очень легко осваивать основы астрономии. Он не требует специальной настройки, прост в управлении и комплектуется всем необходимым для наблюдений – в том числе познавательной книгой «Космос. Непустая пустота». Лучше всего телескоп подходит для рассматривания Луны и наземных объектов, также в него можно увидеть многие объекты ближнего космоса, правда, без детализации. Телескоп упакован в красочную брендированную коробку, поэтому его можно выбирать для подарка. Возможности телескопа раскрываются по максимуму прямо «из коробки». Благодаря двум разнофокусным окулярам и линзе Барлоу можно легко «разогнать» оптику до максимально полезного увеличения, диагональное зеркало повышает комфорт наземных наблюдений, а оптический искатель помогает точно наводить трубу телескопа на интересующие вас объекты. Азимутальная монтировка дополнена удобной крупной ручкой наведения, при помощи которой трубу телескопа можно поворачивать вправо, влево, вверх и вниз. Тренога выполнена из алюминия, высоту каждой ножки можно регулировать по отдельности, что позволяет устойчиво размещать телескоп практически на любой поверхности. Книга знаний «Космос. Непустая пустота» – приятный и полезный бонус к телескопу. Она написана живым языком, дополнена яркими иллюстрациями и рассказывает о множестве астрономических объектов: Солнце, планетах и их спутниках, метеорах и кометах, далеких звездах и многом другом. Книга научит ориентироваться на звездном небе и познакомит с устройством телескопа и основами астрономических наблюдений.

Отзывы о товаре Телескоп Discovery Sky T50 с книгой




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Discovery Sky T50 – это рефрактор, с которым очень легко осваивать основы астрономии. Он не требует специальной настройки, прост в управлении и комплектуется всем необходимым для наблюдений – в том числе познавательной книгой «Космос. Непустая пустота». Лучше всего телескоп подходит для рассматривания Луны и наземных объектов, также в него можно увидеть многие объекты ближнего космоса, правда, без детализации. Телескоп упакован в красочную брендированную коробку, поэтому его можно выбирать для подарка. Возможности телескопа раскрываются по максимуму прямо «из коробки». Благодаря двум разнофокусным окулярам и линзе Барлоу можно легко «разогнать» оптику до максимально полезного увеличения, диагональное зеркало повышает комфорт наземных наблюдений, а оптический искатель помогает точно наводить трубу телескопа на интересующие вас объекты. Азимутальная монтировка дополнена удобной крупной ручкой наведения, при помощи которой трубу телескопа можно поворачивать вправо, влево, вверх и вниз. Тренога выполнена из алюминия, высоту каждой ножки можно регулировать по отдельности, что позволяет устойчиво размещать телескоп практически на любой поверхности. Книга знаний «Космос. Непустая пустота» – приятный и полезный бонус к телескопу. Она написана живым языком, дополнена яркими иллюстрациями и рассказывает о множестве астрономических объектов: Солнце, планетах и их спутниках, метеорах и кометах, далеких звездах и многом другом. Книга научит ориентироваться на звездном небе и познакомит с устройством телескопа и основами астрономических наблюдений.
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