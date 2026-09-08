Телескоп Veber Umka 76*300
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х21
Вес, кг.
2
Описание товара Телескоп Veber Umka 76*300
Классический рефлектор Ньютона на азимутальной монтировке «турельного» типа (Монтировка Добсона). При таких небольших размерах (длина трубы 300 мм, 76 мм диаметр) может показаться, что это детский телескоп, но посмотрите в него- и ваше мнение изменится кардинально. Качественное изготовление и надежная конструкция телескопа позволят без труда и в деталях рассмотреть любые звезды и объекты солнечной системы. Тем более, что с увеличением 15 крат (окуляр Н20 мм) вы сможете сфокусироваться и днем на любые объекты. Этот телескоп можно использовать и как настольную зрительную трубу.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Классический рефлектор Ньютона на азимутальной монтировке «турельного» типа (Монтировка Добсона). При таких небольших размерах (длина трубы 300 мм, 76 мм диаметр) может показаться, что это детский телескоп, но посмотрите в него- и ваше мнение изменится кардинально. Качественное изготовление и надежная конструкция телескопа позволят без труда и в деталях рассмотреть любые звезды и объекты солнечной системы. Тем более, что с увеличением 15 крат (окуляр Н20 мм) вы сможете сфокусироваться и днем на любые объекты. Этот телескоп можно использовать и как настольную зрительную трубу.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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