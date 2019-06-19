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Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль

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Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 2
Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 3
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Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 5
Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
60-120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
  • Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 1
  • Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 2
  • Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 3
  • Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 4
  • Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 5
  • Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189139
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
60-120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х24х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль

В набор включены три оптических прибора – микроскоп, телескоп и бинокль. Набор позволит ребенку изучить микромир, понаблюдать за космосом, исследовать мир живой природы. Микроскоп биологический с нижней подсветкой. С комплектным окуляром микроскоп дает увеличение 150х, 450х и 900х. Микроскоп мобилен. Его подсветка работает от батареек. Бинокль компактный с roof-призмой, увеличением в 4 крат и легким пластиковым корпусом. Телескоп – рефрактор с увеличением до 120 крат. Окуляры 5 мм, 10 мм. Оптический искатель 2х.

Отзывы о товаре Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль

Источник: Яндекс Маркет
19.06.2019
Ирина В.

Достоинства:
Купила ребенку,хорошая сборка,выглядит не громоздко,цена порадовала!

Недостатки:
не обнаружила



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
60-120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Описание
В набор включены три оптических прибора – микроскоп, телескоп и бинокль. Набор позволит ребенку изучить микромир, понаблюдать за космосом, исследовать мир живой природы. Микроскоп биологический с нижней подсветкой. С комплектным окуляром микроскоп дает увеличение 150х, 450х и 900х. Микроскоп мобилен. Его подсветка работает от батареек. Бинокль компактный с roof-призмой, увеличением в 4 крат и легким пластиковым корпусом. Телескоп – рефрактор с увеличением до 120 крат. Окуляры 5 мм, 10 мм. Оптический искатель 2х.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2019
Ирина В.

Достоинства:
Купила ребенку,хорошая сборка,выглядит не громоздко,цена порадовала!

Недостатки:
не обнаружила


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