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Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ

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Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 1
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 2
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 3
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 4
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 5
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 6
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 7
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 8
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 9
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 10
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 11
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 12
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 13
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 14
Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120х
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 1
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 2
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 3
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 4
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 5
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 6
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 7
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 8
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 9
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 10
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 11
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 12
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 13
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 14
  • Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362992
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Характеристики

Бренд
Konus
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х27х20
Вес, кг.
6.69

Описание товара Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ

Konus Konustart-700B 60/700 AZ - это полностью укомплектованный оптический прибор для освоения основ астрономии и изучения окружающего мира. В комплектацию этой модели входит огромное количество аксессуаров на все случаи жизни: для наблюдения космоса – окуляры, линза Барлоу и лунный фильтр, для астрофотографии – адаптер для смартфона, для поездок с телескопом – удобная сумка для переноски. Телескоп представляет собой классический рефрактор и предназначен для изучения Луны и наземных объектов. В него получится увидеть и некоторые планеты Солнечной системы, а также понаблюдать за метеорными потоками. К тому же адаптер для смартфона позволит использовать камеру мобильного телефона для записи красот космоса в фото- и видеоформатах. Телескоп установлен на азимутальную монтировку и алюминиевую треногу. В центре треноги расположен лоток для аксессуаров. Высоту треноги можно регулировать. Основные особенности: Рефрактор начального уровня. Азимутальная монтировка имеет микровинт на вертикальной оси. Подходит для наблюдений космоса и наземных объектов. Для визуала в комплекте есть окуляры, лунный фильтр, линза Барлоу и планисфера. Для астрофотографии в комплектацию включен адаптер для смартфона. А также есть сумка для хранения и транспортировки телескопа и аксессуаров. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 8 мм, окуляр 20 мм, оборачивающий окуляр 1,5х, линза Барлоу 2х, искатель с красной точкой (Red Dot), адаптер для смартфона, азимутальная монтировка, алюминиевая тренога с полочкой для аксессуаров, сумка для транспортировки и хранения, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Konus
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Konus Konustart-700B 60/700 AZ - это полностью укомплектованный оптический прибор для освоения основ астрономии и изучения окружающего мира. В комплектацию этой модели входит огромное количество аксессуаров на все случаи жизни: для наблюдения космоса – окуляры, линза Барлоу и лунный фильтр, для астрофотографии – адаптер для смартфона, для поездок с телескопом – удобная сумка для переноски. Телескоп представляет собой классический рефрактор и предназначен для изучения Луны и наземных объектов. В него получится увидеть и некоторые планеты Солнечной системы, а также понаблюдать за метеорными потоками. К тому же адаптер для смартфона позволит использовать камеру мобильного телефона для записи красот космоса в фото- и видеоформатах. Телескоп установлен на азимутальную монтировку и алюминиевую треногу. В центре треноги расположен лоток для аксессуаров. Высоту треноги можно регулировать. Основные особенности: Рефрактор начального уровня. Азимутальная монтировка имеет микровинт на вертикальной оси. Подходит для наблюдений космоса и наземных объектов. Для визуала в комплекте есть окуляры, лунный фильтр, линза Барлоу и планисфера. Для астрофотографии в комплектацию включен адаптер для смартфона. А также есть сумка для хранения и транспортировки телескопа и аксессуаров. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 8 мм, окуляр 20 мм, оборачивающий окуляр 1,5х, линза Барлоу 2х, искатель с красной точкой (Red Dot), адаптер для смартфона, азимутальная монтировка, алюминиевая тренога с полочкой для аксессуаров, сумка для транспортировки и хранения, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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