Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ
Konus Konustart-700B 60/700 AZ - это полностью укомплектованный оптический прибор для освоения основ астрономии и изучения окружающего мира. В комплектацию этой модели входит огромное количество аксессуаров на все случаи жизни: для наблюдения космоса – окуляры, линза Барлоу и лунный фильтр, для астрофотографии – адаптер для смартфона, для поездок с телескопом – удобная сумка для переноски. Телескоп представляет собой классический рефрактор и предназначен для изучения Луны и наземных объектов. В него получится увидеть и некоторые планеты Солнечной системы, а также понаблюдать за метеорными потоками. К тому же адаптер для смартфона позволит использовать камеру мобильного телефона для записи красот космоса в фото- и видеоформатах. Телескоп установлен на азимутальную монтировку и алюминиевую треногу. В центре треноги расположен лоток для аксессуаров. Высоту треноги можно регулировать. Основные особенности: Рефрактор начального уровня. Азимутальная монтировка имеет микровинт на вертикальной оси. Подходит для наблюдений космоса и наземных объектов. Для визуала в комплекте есть окуляры, лунный фильтр, линза Барлоу и планисфера. Для астрофотографии в комплектацию включен адаптер для смартфона. А также есть сумка для хранения и транспортировки телескопа и аксессуаров. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 8 мм, окуляр 20 мм, оборачивающий окуляр 1,5х, линза Барлоу 2х, искатель с красной точкой (Red Dot), адаптер для смартфона, азимутальная монтировка, алюминиевая тренога с полочкой для аксессуаров, сумка для транспортировки и хранения, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Телескоп Konus Konustart-700B 60/700 AZ