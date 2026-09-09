Телескоп Levenhuk LabZZ T3
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166270
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
73х24х15
Вес, кг.
3.03
Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ T3
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 старшая модель в линейке детских телескопов Levenhuk LabZZ. Она имеет самое мощное увеличение 175 крат и комплектуется большим количеством оптических аксессуаров. Этот легкий в управлении телескоп быстро захватит ребенка в водоворот удивительных научных открытий. Сразу после покупки можно будет наблюдать множество космических чудес: планеты Солнечной системы и их крупные спутники, яркие созвездия и крупные скопления звезд. Установив диагональное зеркало или оборачивающий окуляр, можно будет изучать и наземные объекты. Их изображение не будет перевернутым.
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Телескоп Levenhuk LabZZ T3 старшая модель в линейке детских телескопов Levenhuk LabZZ. Она имеет самое мощное увеличение 175 крат и комплектуется большим количеством оптических аксессуаров. Этот легкий в управлении телескоп быстро захватит ребенка в водоворот удивительных научных открытий. Сразу после покупки можно будет наблюдать множество космических чудес: планеты Солнечной системы и их крупные спутники, яркие созвездия и крупные скопления звезд. Установив диагональное зеркало или оборачивающий окуляр, можно будет изучать и наземные объекты. Их изображение не будет перевернутым.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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