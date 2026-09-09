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Телескоп Levenhuk LabZZ T3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk LabZZ T3

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Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 2
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 3
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 4
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 5
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 6
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 7
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 8
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 9
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 1
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 2
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 3
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 4
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 5
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 6
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 7
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 8
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 9
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166270
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, см
73х24х15
Вес, кг.
3.03

Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ T3

Телескоп Levenhuk LabZZ T3 старшая модель в линейке детских телескопов Levenhuk LabZZ. Она имеет самое мощное увеличение 175 крат и комплектуется большим количеством оптических аксессуаров. Этот легкий в управлении телескоп быстро захватит ребенка в водоворот удивительных научных открытий. Сразу после покупки можно будет наблюдать множество космических чудес: планеты Солнечной системы и их крупные спутники, яркие созвездия и крупные скопления звезд. Установив диагональное зеркало или оборачивающий окуляр, можно будет изучать и наземные объекты. Их изображение не будет перевернутым.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk LabZZ T3




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Описание
Телескоп Levenhuk LabZZ T3 старшая модель в линейке детских телескопов Levenhuk LabZZ. Она имеет самое мощное увеличение 175 крат и комплектуется большим количеством оптических аксессуаров. Этот легкий в управлении телескоп быстро захватит ребенка в водоворот удивительных научных открытий. Сразу после покупки можно будет наблюдать множество космических чудес: планеты Солнечной системы и их крупные спутники, яркие созвездия и крупные скопления звезд. Установив диагональное зеркало или оборачивающий окуляр, можно будет изучать и наземные объекты. Их изображение не будет перевернутым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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