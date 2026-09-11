Описание товара Телескоп Discovery Sky T60 с книгой

Телескоп Discovery Sky T60 – это классический рефрактор на азимутальной монтировке, что делает его отличным выбором для начинающего пользователя. С одной стороны, оптика позволяет наблюдать многие объекты ближнего космоса (особенно хорошо различима Луна), с другой – управление телескопом можно освоить всего за пару минут. Еще одно неоспоримое достоинство этого телескопа – сбалансированная и исчерпывающая комплектация, благодаря которой не придется ничего дополнительно докупать. Здесь есть даже познавательная книга о космосе. Все объекты можно наблюдать на разном увеличении: чтобы изменить кратность, нужно лишь сменить окуляр или дополнительно использовать линзу Барлоу. Для наземных наблюдений в комплект включены оборачивающий окуляр и диагональное зеркало – эти аксессуары позволяют применять телескоп в качестве мощной зрительной трубы. Для поиска объектов используется оптический искатель, который устанавливается на трубу телескопа. Азимутальная монтировка дополнена микровинтом вертикальной оси – это значительно повышает точность и плавность наведения. Тренога выполнена из алюминия и снабжена лотком для аксессуаров. Так как высоту треноги можно регулировать, телескоп легко адаптируется под рост разных пользователей. Тренога устойчивая и без проблем стоит даже на неровной поверхности. Книга знаний «Космос. Непустая пустота» – прекрасный помощник в освоении азов астрономии. Это красочное пособие в доступной и наглядной форме рассказывает о Солнечной системе (Солнце, планетах и их спутниках), а также далеких звездах, кометах и метеорах. На ее страницах также можно найти множество красочных иллюстраций и советы по работе с телескопом.