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Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный

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Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189131
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
50х50 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х14
Вес, г.
760

Описание товара Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный

Инструментальный микроскоп для коллекционера, биолога, археолога и для домашнего использования. Рабочее расстояние: 65 мм. Верхняя светодиодная подсветка. Питание от батареек.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 1ST, бинокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
50х50 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Инструментальный микроскоп для коллекционера, биолога, археолога и для домашнего использования. Рабочее расстояние: 65 мм. Верхняя светодиодная подсветка. Питание от батареек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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