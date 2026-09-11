Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 16

Цифровой USB-микроскоп Discovery Artisan 16 предназначен для выполнения самых разных прикладных работ. Это прекрасный помощник в оценке подлинности монет, выявлении дефектов в металлах, ремонте электроники, оцифровке образцов растений и минералов для каталогов. Микроскоп необходимо подключать к компьютеру – он будет выводить картинку на его экран. Специальная программа позволит делать фотографии, записывать видео, а также проводить измерения – линейные и угловые. Микроскоп поставляется вместе со штативом, но может использоваться и без него. Изображение формирует 2-мегапиксельная цифровая камера, с помощью которой можно получать кадры в разрешении до 1600x1200 пикс. Настройка увеличения доступна в диапазоне от 20 до 230 крат, а фокусировка выполняется вручную в пределах от 0 до 150 мм. Для освещения рабочей области можно использовать встроенную подсветку, которая состоит из 8 белых светодиодов и имеет регулировку яркости. Корпус микроскопа дополнен резиновым покрытием – оно делает захват более надежным и улучшает внешний вид прибора. Подключение к компьютеру и питание микроскопа осуществляются через порт USB при помощи кабеля. Discovery Artisan 16 – это простой в использовании микроскоп, который способен помочь в самых разных областях. Он не требует специальных знаний и умений, занимает мало места, имеет много полезных функций. Совместим с компьютерами, работающими на Windows и Mac OS. Основные особенности: - Увеличение от 20 до 230 крат, фокусировка в пределах от 0 до 150 мм, - Верхний осветитель из 8 белых светодиодов регулируемой яркости, - Цифровая камера 2 Мпикс, качество изображения – до 1600x1200 пикс, - Совместимость с Windows и Mac OS, питание через USB-подключение, - Возможность использовать без штатива, - В комплекте программа для фотографирования, видеозаписи и измерения объектов. Комплектация: микроскоп Discovery Artisan 16 с USB-кабелем, штатив, защитная пластиковая крышка на объектив, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние. Микроскоп Discovery Artisan 16 несовместим с внешними цифровыми камерами.