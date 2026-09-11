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Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой

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Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 1
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 2
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 3
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 4
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 5
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 6
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 7
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 8
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 9
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 10
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 11
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 12
Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
точечный светодиод
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 1
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 2
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 3
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 4
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 5
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 6
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 7
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 8
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 9
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 10
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 11
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 12
  • Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511892
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
точечный светодиод
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х17
Вес, кг.
2.19

Описание товара Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой

С монокулярным микроскопом Discovery Pico учеба в школе или колледже станет намного интереснее и результативнее. Он поможет погрузиться в увлекательный микромир и покажет простейших и структуру многих объектов окружающего мира. Также с помощью этого микроскопа можно проводить простые научные опыты и изучать жизнь в капле воды. В комплектацию включена познавательная книга о микромире, которая будет полезна начинающим биологам. Насадка микроскопа отклонена под небольшим углом в 30°, что повышает комфорт длительных наблюдений. Также насадку можно поворачивать вокруг оси на 360° – такая функция упрощает работу в группе, когда один и тот же образец должны посмотреть несколько человек. Все оптические элементы сделаны из стекла. Объективы 4х, 10х и 40х ахроматические, а окуляр 10х – широкопольный. Дополнительно объектив 40х имеет пружинящую оправу – защиту передней линзы от случайных повреждений. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 400 крат. Источник освещения – два светодиода, расположенные сверху и снизу от предметного столика. Благодаря этому наблюдения можно проводить как в проходящем, так и в отраженном свете. Яркость подсветки регулируется. Для работы подсветки требуются или подключение к сети переменного тока, или установленные батарейки. Сетевой адаптер включен в комплектацию. Еще одна особенность микроскопа – наличие точной фокусировки. Она позволяет быстрее и более плавно настраивать резкость картинки. Отметим наличие зажимов у предметного столика и диска с диафрагмами для регулировки светового потока от нижнего осветителя. Книга «Невидимый мир», включенная в комплектацию, упростит старт работы с прибором. Она рассказывает об устройстве микроскопа, о том, что можно наблюдать с его помощью, и о том, какие научные опыты можно провести прямо дома. Книга ярко иллюстрирована и написана «живым» языком без сложных для понимания терминов.

Отзывы о товаре Микроскоп Discovery Pico Polar с книгой




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
точечный светодиод
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
С монокулярным микроскопом Discovery Pico учеба в школе или колледже станет намного интереснее и результативнее. Он поможет погрузиться в увлекательный микромир и покажет простейших и структуру многих объектов окружающего мира. Также с помощью этого микроскопа можно проводить простые научные опыты и изучать жизнь в капле воды. В комплектацию включена познавательная книга о микромире, которая будет полезна начинающим биологам. Насадка микроскопа отклонена под небольшим углом в 30°, что повышает комфорт длительных наблюдений. Также насадку можно поворачивать вокруг оси на 360° – такая функция упрощает работу в группе, когда один и тот же образец должны посмотреть несколько человек. Все оптические элементы сделаны из стекла. Объективы 4х, 10х и 40х ахроматические, а окуляр 10х – широкопольный. Дополнительно объектив 40х имеет пружинящую оправу – защиту передней линзы от случайных повреждений. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 400 крат. Источник освещения – два светодиода, расположенные сверху и снизу от предметного столика. Благодаря этому наблюдения можно проводить как в проходящем, так и в отраженном свете. Яркость подсветки регулируется. Для работы подсветки требуются или подключение к сети переменного тока, или установленные батарейки. Сетевой адаптер включен в комплектацию. Еще одна особенность микроскопа – наличие точной фокусировки. Она позволяет быстрее и более плавно настраивать резкость картинки. Отметим наличие зажимов у предметного столика и диска с диафрагмами для регулировки светового потока от нижнего осветителя. Книга «Невидимый мир», включенная в комплектацию, упростит старт работы с прибором. Она рассказывает об устройстве микроскопа, о том, что можно наблюдать с его помощью, и о том, какие научные опыты можно провести прямо дома. Книга ярко иллюстрирована и написана «живым» языком без сложных для понимания терминов.
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