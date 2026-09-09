Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB
Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus – это беспроводная клавиатура сенсорного типа. Отличительной особенностью представленной модели является ее компактность. Она оборудована полноразмерной раскладкой и оснащена сенсорной панелью. Существенным плюсом этой модели является бесшумность ввода – нажатие на кнопки происходит плавно и мягко. Этому способствует мембранная конструкция клавиш. Их общее количество составляет 87. Также агрегат оснащен 5 дополнительными кнопками. За счет того, что клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus оснащена сенсорной панелью, Вы сможете отказаться от использования мышки. В расширенную комплектацию представленной модели включены батарейки, приемник Unifying, а также вся необходимая документация. Для подключения устройства к ПК потребуется вставить приемник в свободный USB-порт компьютера.
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