Top.Mail.Ru
Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка - фото 1
Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185010
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE
filter_none Товар входит в коллекцию RAGE AGAINST THE MACHINE

Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Microphone Fiend, Pistol Grip Pump, Kick Out The Jams, Renegades Of Funk, Beautiful World, I'm Housin', In My Eyes, How I Could Just Kill A Man, The Ghost Of Tom Joad, Down On The Street, Street Fighting Man, Maggie's Farm
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка

Track List

A1Microphone Fiend
A2Pistol Grip Pump
A3Kick Out The Jams
A4Renegades Of Funk
A5Beautiful World
A6I'm Housin'
B1In My Eyes
B2How I Could Just Kill A Man
B3The Ghost Of Tom Joad
B4Down On The Street
B5Street Fighting Man
B6Maggie's Farm

Отзывы о товаре Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Microphone Fiend, Pistol Grip Pump, Kick Out The Jams, Renegades Of Funk, Beautiful World, I'm Housin', In My Eyes, How I Could Just Kill A Man, The Ghost Of Tom Joad, Down On The Street, Street Fighting Man, Maggie's Farm
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Microphone Fiend
A2Pistol Grip Pump
A3Kick Out The Jams
A4Renegades Of Funk
A5Beautiful World
A6I'm Housin'
B1In My Eyes
B2How I Could Just Kill A Man
B3The Ghost Of Tom Joad
B4Down On The Street
B5Street Fighting Man
B6Maggie's Farm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...