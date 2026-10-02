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Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка

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Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка - фото 1
Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
BATTLE OF LOS ANGELES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE
filter_none Товар входит в коллекцию RAGE AGAINST THE MACHINE

Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
BATTLE OF LOS ANGELES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка

Track List

A1Testify
A2Guerrilla Radio
A3Calm Like A Bomb
A4Mic Check
A5Sleep Now In The Fire
A6Born Of A Broken Man
B1Born As Ghosts
B2Maria
B3Voice Of The Voiceless
B4New Millennium Homes
B5As Hes In The Fall
B6War Within A Breath

Отзывы о товаре Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
BATTLE OF LOS ANGELES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Testify
A2Guerrilla Radio
A3Calm Like A Bomb
A4Mic Check
A5Sleep Now In The Fire
A6Born Of A Broken Man
B1Born As Ghosts
B2Maria
B3Voice Of The Voiceless
B4New Millennium Homes
B5As Hes In The Fall
B6War Within A Breath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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