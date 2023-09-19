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Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка

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Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 1
Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 2
Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 3
Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 4
Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 5
Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 1
  • Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 2
  • Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 3
  • Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 4
  • Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 5
  • Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184996
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка

Track List

A1Fairytale Of New York
A2Sally MacLennane
A3Dirty Old Town
A4The Irish Rover
A5A Pair Of Brown Eyes
A6Streams Of Whiskey
A7A Rainy Night In Soho
B1Fiesta
B2Rain Street
B3Misty Morning, Albert Bridge
B4White City
B5Thousands Are Sailing
B6The Broad Majestic Shannon
B7The Body Of An American



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Pogues - The Best Of (0190295672560) виниловая пластинка

19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом для ценителей фолк панка. Качественное издание.

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Fairytale Of New York
A2Sally MacLennane
A3Dirty Old Town
A4The Irish Rover
A5A Pair Of Brown Eyes
A6Streams Of Whiskey
A7A Rainy Night In Soho
B1Fiesta
B2Rain Street
B3Misty Morning, Albert Bridge
B4White City
B5Thousands Are Sailing
B6The Broad Majestic Shannon
B7The Body Of An American


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом для ценителей фолк панка. Качественное издание.

Недостатки:
Нет


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