Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BEHAVIOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184990
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295821746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BEHAVIOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Being Boring, This Must Be the Place I Waited Years to Leave, To Face the Truth, How Can You Expect to Be Taken Seriously?, Only the Wind, My October Symphony, So Hard, Nervously, The End of the World, Jealousy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Being Boring
|6:48
|A2
|This Must Be The Place I Waited Years To Leave
|5:30
|A3
|To Face The Truth
|5:33
|A4
|How Can You Expect To Be Taken Seriously?
|3:55
|A5
|Only The Wind
|4:19
|B6
|My October Symphony
|5:17
|B7
|So Hard
|3:59
|B8
|Nervously
|4:07
|B9
|The End Of The World
|4:41
|B10
|Jealousy
|4:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295821746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BEHAVIOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Being Boring, This Must Be the Place I Waited Years to Leave, To Face the Truth, How Can You Expect to Be Taken Seriously?, Only the Wind, My October Symphony, So Hard, Nervously, The End of the World, Jealousy
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Being Boring
|6:48
|A2
|This Must Be The Place I Waited Years To Leave
|5:30
|A3
|To Face The Truth
|5:33
|A4
|How Can You Expect To Be Taken Seriously?
|3:55
|A5
|Only The Wind
|4:19
|B6
|My October Symphony
|5:17
|B7
|So Hard
|3:59
|B8
|Nervously
|4:07
|B9
|The End Of The World
|4:41
|B10
|Jealousy
|4:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хорошее издание, отличная цена!
Комментарий:
Давно хотел приобрести данный альбом. Купил ко дню рождения, не разочарован! Отличный звук!
Достоинства:
Брал в подарок. Доставили в срок, т. к. Было важно успеть к дате. По офомлению все новое, запечатано.
Комментарий:
Лучшая ценая, прекрасный подарок фанатам. Которого выручил
Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее издание, отличная цена!
Комментарий:
Давно хотел приобрести данный альбом. Купил ко дню рождения, не разочарован! Отличный звук!
Достоинства:
Брал в подарок. Доставили в срок, т. к. Было важно успеть к дате. По офомлению все новое, запечатано.
Комментарий:
Лучшая ценая, прекрасный подарок фанатам. Которого выручил