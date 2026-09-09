Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
SUNDAY MORNING CLASSICS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184890
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758305714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
SUNDAY MORNING CLASSICS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Holiday, Cold, Cold Heart, Walk On By, Just For A Thrill, Today I Sing The Blues, Muddy Water, God Bless The Child, Runnin Out Of Fools, Please Answer Me (Once In A While), Youll Lose A Good Thing, Evil Gal Blues, Hard Times (No One Knows Better Than I), What A Diffrence A Day Makes, Try A Little Tenderness, Cry Like A Baby, Nobody Knows The Way I Feel This Morning, Mockingbird, Wont Be Long, Bill Bailey, Wont You Please Come Homex, Dont Cry, Baby, Trouble In Mind, Until You Were Gone, It A
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Blue Holiday
|A2
|Cold, Cold Heart
|A3
|Walk On By
|A4
|Just For A Thrill
|A5
|Today I Sing The Blues
|A6
|Muddy Water
|A7
|God Bless The Child
|B1
|Runnin' Out Of Fools
|B2
|Please Answer Me (Once In A While)
|B3
|You'll Lose A Good Thing
|B4
|Evil Gal Blues
|B5
|Hard Times (No One Knows Better Than I)
|B6
|What A Diff'rence A Day Makes
|B7
|Try A Little Tenderness
|B8
|Cry Like A Baby
|C1
|Nobody Knows The Way I Feel This Morning
|C2
|Mockingbird
|C3
|Won't Be Long
|C4
|Bill Bailey, Won't You Please Come Home?
|C5
|Don't Cry, Baby
|C6
|Trouble In Mind
|C7
|Until You Were Gone
|D1
|It Ain't Necessarily So
|D2
|I'm Wandering
|D3
|Drinking Again
|D4
|Nobody Like You
|D5
|Lee Cross
|D6
|Soulville
|D7
|This Bitter Earth
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758305714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
SUNDAY MORNING CLASSICS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Holiday, Cold, Cold Heart, Walk On By, Just For A Thrill, Today I Sing The Blues, Muddy Water, God Bless The Child, Runnin Out Of Fools, Please Answer Me (Once In A While), Youll Lose A Good Thing, Evil Gal Blues, Hard Times (No One Knows Better Than I), What A Diffrence A Day Makes, Try A Little Tenderness, Cry Like A Baby, Nobody Knows The Way I Feel This Morning, Mockingbird, Wont Be Long, Bill Bailey, Wont You Please Come Homex, Dont Cry, Baby, Trouble In Mind, Until You Were Gone, It A
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Track List
|A1
|Blue Holiday
|A2
|Cold, Cold Heart
|A3
|Walk On By
|A4
|Just For A Thrill
|A5
|Today I Sing The Blues
|A6
|Muddy Water
|A7
|God Bless The Child
|B1
|Runnin' Out Of Fools
|B2
|Please Answer Me (Once In A While)
|B3
|You'll Lose A Good Thing
|B4
|Evil Gal Blues
|B5
|Hard Times (No One Knows Better Than I)
|B6
|What A Diff'rence A Day Makes
|B7
|Try A Little Tenderness
|B8
|Cry Like A Baby
|C1
|Nobody Knows The Way I Feel This Morning
|C2
|Mockingbird
|C3
|Won't Be Long
|C4
|Bill Bailey, Won't You Please Come Home?
|C5
|Don't Cry, Baby
|C6
|Trouble In Mind
|C7
|Until You Were Gone
|D1
|It Ain't Necessarily So
|D2
|I'm Wandering
|D3
|Drinking Again
|D4
|Nobody Like You
|D5
|Lee Cross
|D6
|Soulville
|D7
|This Bitter Earth
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