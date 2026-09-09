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Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Clapton, Eric, Money And Cigarettes
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CLAPTON, ERIC
filter_none Товар входит в коллекцию CLAPTON, ERIC

Коллекция CLAPTON, ERIC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка

Track List

A1Everybody Ought A Make Change
A2The Shape You're In
A3Ain't Going Down
A4I've Got A Rock N' Roll Heart
A5Man Overboard
B1Pretty Girl
B2Man In Love
B3Crosscut Saw
B4Slow Down Linda
B5Crazy Country Hop

Отзывы о товаре Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Everybody Ought A Make Change
A2The Shape You're In
A3Ain't Going Down
A4I've Got A Rock N' Roll Heart
A5Man Overboard
B1Pretty Girl
B2Man In Love
B3Crosscut Saw
B4Slow Down Linda
B5Crazy Country Hop
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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