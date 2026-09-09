Генератор бензиновый Patriot GP 7210AE 474101590
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Уровень шума
78
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181917
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Максимальное время непрерывной работы
8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
78
Колеса
нет
Ширина, см
53.5
Высота, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х57х56
Вес, кг.
84
Описание товара Генератор бензиновый Patriot GP 7210AE 474101590
Бензиновый генератор. Тип синхронный. Двигатель 4-тактный воздушного охлаждения, OHV. Стартер ручной/электро/автозапуск +АКБ. Вольтметр электронный мультидисплей.
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Теги товара: с электростартером
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Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Максимальное время непрерывной работы
8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
78
Колеса
нет
Ширина, см
53.5
Высота, см
55
Страна производитель
Китай
Бензиновый генератор. Тип синхронный. Двигатель 4-тактный воздушного охлаждения, OHV. Стартер ручной/электро/автозапуск +АКБ. Вольтметр электронный мультидисплей.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Генератор бензиновый Patriot GP 7210AE 474101590 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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