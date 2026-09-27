Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт
Генератор ЗУБР — это мощный помощник для обеспечения электроэнергией даже самых требовательных задач. Максимальная мощность 8 кВт позволяет подключать сразу несколько устройств и техники. Большой топливный бак на 25 литров обеспечивает продолжительную работу без частой дозаправки, а экономичный расход топлива 2,7 л/ч помогает снизить эксплуатационные расходы. Двигатель 4-х тактный объёмом 460 см? надёжен и прост в обслуживании. Благодаря электростартеру запуск генератора лёгок и быстр, но при необходимости вы всегда можете воспользоваться ручным стартером. Вес 91 кг говорит о внушительной мощности и выносливости устройства. Генератор ЗУБР отлично подойдёт для использования на стройплощадках, в хозяйстве или при проведении выездных мероприятий, где требуется стабильный источник энергии. Уровень шума 74 дБ умеренный для такого класса техники. Простота в использовании и сочетание продуманных технических параметров делают этот генератор отличным решением для надёжного энергоснабжения.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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