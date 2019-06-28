Электрогриль Kitfort КТ-1610
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1610
Контактный электрический гриль Kitfort КТ-1610 позволяет приготовлять стейки, овощи, рыбу, бутерброды, гренки и многое другое. Ребристая поверхность рабочих пластин и высокая температура приготовления способствуют удалению излишков жира из продуктов. Верхний отсек предназначен для разогрева булочек, бутербродов и приготовления тостов. Через прозрачную крышку удобно наблюдать за готовностью. На гриле можно готовить в двух режимах. В двухстороннем режиме гриль закрывается крышкой, и продукты готовятся одновременно с двух сторон. В одностороннем режиме крышка гриля открывается на 90°C, и гриль превращается в жаровню или сковороду. Гриль оснащен термостатом для поддержания постоянной температуры рабочих поверхностей.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Достоинства:
красивый, легкий, удобный в эксплуатации, есть дополнительный отсек для разогрева булочек,цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень легкий и простой гриль, цена-качество, покупкой довольна, удобно видеть булочки, когда их разогреваешь, гриль работает прекрасно, после использования просто протерла тряпочкой и все чисто, отличная вещь.
Достоинства:
Два способа приготовления еды, гриль и верхний отсек для булочек и горячих бутербродов
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Очень довольна покупкой, красивый, элегантный и не дорогой, можно пользоваться как обычным грилем, а можно готовить горячие бутерброды, разогреть булочки детям, это очень удобно, легкий в эксплуатации, и все по такой цене, рекомендую.
Достоинства:
Удобство использования, красивый дизайн, компактность, блюда получаются очень сочными, есть отдел по разогреву булочек, легко очищается
Недостатки:
нет
Комментарий:
Этот гриль приобрел как альтернативу сковороде гриль, но в отличии от сковороды, блюда на электрогриле готовятся очень быстро и получаются сочными за счёт одновременной прожарки с двух сторон. Гриль удобен в использовании, жир не летит во все стороны, а аккуратно стекает в специальный отдел. Идеально подойдёт в любой интерьер и не займет много места. Очень удобно его брать с собой на дачу. Всем рекомендую.
Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-1610
Достоинства:
красивый, легкий, удобный в эксплуатации, есть дополнительный отсек для разогрева булочек,цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень легкий и простой гриль, цена-качество, покупкой довольна, удобно видеть булочки, когда их разогреваешь, гриль работает прекрасно, после использования просто протерла тряпочкой и все чисто, отличная вещь.
Достоинства:
Два способа приготовления еды, гриль и верхний отсек для булочек и горячих бутербродов
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Очень довольна покупкой, красивый, элегантный и не дорогой, можно пользоваться как обычным грилем, а можно готовить горячие бутерброды, разогреть булочки детям, это очень удобно, легкий в эксплуатации, и все по такой цене, рекомендую.
Достоинства:
Удобство использования, красивый дизайн, компактность, блюда получаются очень сочными, есть отдел по разогреву булочек, легко очищается
Недостатки:
нет
Комментарий:
Этот гриль приобрел как альтернативу сковороде гриль, но в отличии от сковороды, блюда на электрогриле готовятся очень быстро и получаются сочными за счёт одновременной прожарки с двух сторон. Гриль удобен в использовании, жир не летит во все стороны, а аккуратно стекает в специальный отдел. Идеально подойдёт в любой интерьер и не займет много места. Очень удобно его брать с собой на дачу. Всем рекомендую.