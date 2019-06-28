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Электрогриль Kitfort КТ-1610 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Kitfort КТ-1610

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Гриль Kitfort KT-1610 - фото 1
Гриль Kitfort KT-1610 - фото 2
Гриль Kitfort KT-1610 - фото 3
Гриль Kitfort KT-1610 - фото 4
Гриль Kitfort KT-1610 - фото 5
Гриль Kitfort KT-1610 - фото 6
Гриль Kitfort KT-1610 - фото 7
Гриль Kitfort KT-1610 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грили
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 1
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 2
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 3
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 4
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 5
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 6
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 7
  • Гриль Kitfort KT-1610 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 178388
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Грили
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х17
Вес, кг.
2.28

Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1610

Контактный электрический гриль Kitfort КТ-1610 позволяет приготовлять стейки, овощи, рыбу, бутерброды, гренки и многое другое. Ребристая поверхность рабочих пластин и высокая температура приготовления способствуют удалению излишков жира из продуктов. Верхний отсек предназначен для разогрева булочек, бутербродов и приготовления тостов. Через прозрачную крышку удобно наблюдать за готовностью. На гриле можно готовить в двух режимах. В двухстороннем режиме гриль закрывается крышкой, и продукты готовятся одновременно с двух сторон. В одностороннем режиме крышка гриля открывается на 90°C, и гриль превращается в жаровню или сковороду. Гриль оснащен термостатом для поддержания постоянной температуры рабочих поверхностей.

Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-1610

28.06.2019
Ксения

Достоинства:
красивый, легкий, удобный в эксплуатации, есть дополнительный отсек для разогрева булочек,цена

Недостатки:
нет

Комментарий:
Очень легкий и простой гриль, цена-качество, покупкой довольна, удобно видеть булочки, когда их разогреваешь, гриль работает прекрасно, после использования просто протерла тряпочкой и все чисто, отличная вещь.
27.06.2019
Ксения

Достоинства:
Два способа приготовления еды, гриль и верхний отсек для булочек и горячих бутербродов

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
Очень довольна покупкой, красивый, элегантный и не дорогой, можно пользоваться как обычным грилем, а можно готовить горячие бутерброды, разогреть булочки детям, это очень удобно, легкий в эксплуатации, и все по такой цене, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Павел К

Достоинства:
Удобство использования, красивый дизайн, компактность, блюда получаются очень сочными, есть отдел по разогреву булочек, легко очищается

Недостатки:
нет

Комментарий:
Этот гриль приобрел как альтернативу сковороде гриль, но в отличии от сковороды, блюда на электрогриле готовятся очень быстро и получаются сочными за счёт одновременной прожарки с двух сторон. Гриль удобен в использовании, жир не летит во все стороны, а аккуратно стекает в специальный отдел. Идеально подойдёт в любой интерьер и не займет много места. Очень удобно его брать с собой на дачу. Всем рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Грили
Страна производитель
Китай
Описание
Контактный электрический гриль Kitfort КТ-1610 позволяет приготовлять стейки, овощи, рыбу, бутерброды, гренки и многое другое. Ребристая поверхность рабочих пластин и высокая температура приготовления способствуют удалению излишков жира из продуктов. Верхний отсек предназначен для разогрева булочек, бутербродов и приготовления тостов. Через прозрачную крышку удобно наблюдать за готовностью. На гриле можно готовить в двух режимах. В двухстороннем режиме гриль закрывается крышкой, и продукты готовятся одновременно с двух сторон. В одностороннем режиме крышка гриля открывается на 90°C, и гриль превращается в жаровню или сковороду. Гриль оснащен термостатом для поддержания постоянной температуры рабочих поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.06.2019
Ксения

Достоинства:
красивый, легкий, удобный в эксплуатации, есть дополнительный отсек для разогрева булочек,цена

Недостатки:
нет

Комментарий:
Очень легкий и простой гриль, цена-качество, покупкой довольна, удобно видеть булочки, когда их разогреваешь, гриль работает прекрасно, после использования просто протерла тряпочкой и все чисто, отличная вещь.
27.06.2019
Ксения

Достоинства:
Два способа приготовления еды, гриль и верхний отсек для булочек и горячих бутербродов

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
Очень довольна покупкой, красивый, элегантный и не дорогой, можно пользоваться как обычным грилем, а можно готовить горячие бутерброды, разогреть булочки детям, это очень удобно, легкий в эксплуатации, и все по такой цене, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Павел К

Достоинства:
Удобство использования, красивый дизайн, компактность, блюда получаются очень сочными, есть отдел по разогреву булочек, легко очищается

Недостатки:
нет

Комментарий:
Этот гриль приобрел как альтернативу сковороде гриль, но в отличии от сковороды, блюда на электрогриле готовятся очень быстро и получаются сочными за счёт одновременной прожарки с двух сторон. Гриль удобен в использовании, жир не летит во все стороны, а аккуратно стекает в специальный отдел. Идеально подойдёт в любой интерьер и не займет много места. Очень удобно его брать с собой на дачу. Всем рекомендую.


Электрогриль Kitfort КТ-1610 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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