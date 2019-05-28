Мобильный телефон BQ 1851 Respect Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 177705
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
0
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
112,6х55х14,8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
185
Описание товара Мобильный телефон BQ 1851 Respect Black
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
0
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
112,6х55х14,8 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Достоинства:
Аккумулятор держит дней шесть. Крупные кнопки, возможность перенастройки функциональных кнопок,очень громкие динамики, как на звонок, так и слуховой (можно детально настроить под себя). Экран яркий и крупный шрифт. Удобный корпус. Две сим-карты.
Недостатки:
Меню настроек очень неудобное. Пожилой человек, для которого покупается обычно данная модель, не разберётся сам в настройках.
Комментарий:
В принципе, хороший бабушкофон, но, повторюсь - если вы его дарите или покупаете по заданию пожилых людей и отдаёте им его уже настроенный и делаете для них инструктаж. Остальное всё логично на кнопках. телефон, хоть и маленький и лёгкий, но форма у него достаточно объёмная, а кроме того, он никогда не заскользит, так как задняя крышка и края телефона покрыты решёточками и выпуклыми формами ( достаточно изящно).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1851 Respect Black
Достоинства:
Аккумулятор держит дней шесть. Крупные кнопки, возможность перенастройки функциональных кнопок,очень громкие динамики, как на звонок, так и слуховой (можно детально настроить под себя). Экран яркий и крупный шрифт. Удобный корпус. Две сим-карты.
Недостатки:
Меню настроек очень неудобное. Пожилой человек, для которого покупается обычно данная модель, не разберётся сам в настройках.
Комментарий:
В принципе, хороший бабушкофон, но, повторюсь - если вы его дарите или покупаете по заданию пожилых людей и отдаёте им его уже настроенный и делаете для них инструктаж. Остальное всё логично на кнопках. телефон, хоть и маленький и лёгкий, но форма у него достаточно объёмная, а кроме того, он никогда не заскользит, так как задняя крышка и края телефона покрыты решёточками и выпуклыми формами ( достаточно изящно).