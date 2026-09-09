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Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный

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Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный - фото 1
Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2550ci
Цвет
пурпурный
  • Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный - фото 1
  • Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169828
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2550ci
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х10х10
Вес, г.
685

Описание товара Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 6000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2550ci
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 6000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Kyocera TK-8315M для Kyocera TASKalfa 2550ci, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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