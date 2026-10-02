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OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST, Blade Runner 2049
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка

Track List

A1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – 2049
A2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sapper's Tree
A3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Flight to LAPD
A4Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Rain
A5Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Wallace
A6Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Memory
A7Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Mesa
B1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Orphanage
B2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Furnace
B3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Someone Lived This
B4Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Joi
B5Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Pilot
B6Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Hijack
C1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – That's Why We Believe
C2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Her Eyes Were Green
C3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sea Wall
D1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – All The Best Memories Are Hers
D2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Tears In The Rain
D3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Blade Runner
D4Lauren Daigle – Almost Human

Отзывы о товаре OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – 2049
A2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sapper's Tree
A3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Flight to LAPD
A4Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Rain
A5Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Wallace
A6Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Memory
A7Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Mesa
B1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Orphanage
B2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Furnace
B3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Someone Lived This
B4Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Joi
B5Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Pilot
B6Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Hijack
C1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – That's Why We Believe
C2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Her Eyes Were Green
C3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sea Wall
D1Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – All The Best Memories Are Hers
D2Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Tears In The Rain
D3Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Blade Runner
D4Lauren Daigle – Almost Human
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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