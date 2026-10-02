OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 165882
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – 2049
|A2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sapper's Tree
|A3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Flight to LAPD
|A4
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Rain
|A5
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Wallace
|A6
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Memory
|A7
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Mesa
|B1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Orphanage
|B2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Furnace
|B3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Someone Lived This
|B4
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Joi
|B5
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Pilot
|B6
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Hijack
|C1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – That's Why We Believe
|C2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Her Eyes Were Green
|C3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sea Wall
|D1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – All The Best Memories Are Hers
|D2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Tears In The Rain
|D3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Blade Runner
|D4
|Lauren Daigle – Almost Human
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – 2049
|A2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sapper's Tree
|A3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Flight to LAPD
|A4
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Rain
|A5
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Wallace
|A6
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Memory
|A7
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Mesa
|B1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Orphanage
|B2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Furnace
|B3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Someone Lived This
|B4
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Joi
|B5
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Pilot
|B6
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Hijack
|C1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – That's Why We Believe
|C2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Her Eyes Were Green
|C3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Sea Wall
|D1
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – All The Best Memories Are Hers
|D2
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Tears In The Rain
|D3
|Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch – Blade Runner
|D4
|Lauren Daigle – Almost Human
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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