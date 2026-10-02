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Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка

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Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 1
Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 2
Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 3
Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 4
Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MIROSLAV VITOUS GROUP
Альбом (сингл)
MIROSLAV VITOUS GROUP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 1
  • Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 2
  • Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 3
  • Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 4
  • Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165827
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602537435111]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MIROSLAV VITOUS GROUP
Альбом (сингл)
MIROSLAV VITOUS GROUP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка

Track List

A1When Face Gets Pale5:46
A2Second Meeting4:52
A3Number Six5:50
A4Inner Peace7:21
B1Interplay9:56
B2Gears6:29
B3Sleeping Beauty4:59
B4Eagle1:54

Отзывы о товаре Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602537435111]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MIROSLAV VITOUS GROUP
Альбом (сингл)
MIROSLAV VITOUS GROUP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1When Face Gets Pale5:46
A2Second Meeting4:52
A3Number Six5:50
A4Inner Peace7:21
B1Interplay9:56
B2Gears6:29
B3Sleeping Beauty4:59
B4Eagle1:54
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miroslav Vitous Group - Miroslav Vitous Group (0602537435111) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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