Faithless - Outrospective (0889854227913) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2017
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
OUTROSPECTIVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165567
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2017
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
OUTROSPECTIVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Faithless - Outrospective (0889854227913) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Donny X
|4:08
|A2
|Not Enuff Love
|5:55
|A3
|We Come 1
|8:19
|B1
|Crazy English Summer
|2:43
|B2
|Muhammad Ali
|4:21
|B3
|Machines R Us
|3:45
|C1
|One Step Too Far
|5:19
|C2
|Tarantula
|6:43
|D1
|Giving Myself Away
|4:41
|D2
|Code
|1:36
|D3
|Evergreen
|4:33
|D4
|Liontamer
|5:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2017
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
OUTROSPECTIVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Donny X
|4:08
|A2
|Not Enuff Love
|5:55
|A3
|We Come 1
|8:19
|B1
|Crazy English Summer
|2:43
|B2
|Muhammad Ali
|4:21
|B3
|Machines R Us
|3:45
|C1
|One Step Too Far
|5:19
|C2
|Tarantula
|6:43
|D1
|Giving Myself Away
|4:41
|D2
|Code
|1:36
|D3
|Evergreen
|4:33
|D4
|Liontamer
|5:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Faithless - Outrospective (0889854227913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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