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Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver

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Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 1
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 2
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 3
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 4
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 162956
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver

Мобильный телефон BQ BQ-2430 Tank Power Black Silver Сотовый телефон BQ-2430 TANK POWER это кнопочный телефон с огромной батарейкой и двумя фонариками. Может выступать донором электричества - объем 4000 мАч вполне позволяет делиться. Это не только привычная «звонилка», но и устройство, которое станет помощником в повседневной жизни. Если появилась необходимость срочно сфотографировать документы, используйте встроенную камеру. Слушайте любимые радиостанции с помощью встроенного FM-радио приемника. В телефоне присутствует модуль Bluetooth для оперативной передачи файлов. Диагональ дисплея 2.4 дюйма позволяет с комфортом просматривать необходимый мультимедийный контент.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный телефон BQ BQ-2430 Tank Power Black Silver Сотовый телефон BQ-2430 TANK POWER это кнопочный телефон с огромной батарейкой и двумя фонариками. Может выступать донором электричества - объем 4000 мАч вполне позволяет делиться. Это не только привычная «звонилка», но и устройство, которое станет помощником в повседневной жизни. Если появилась необходимость срочно сфотографировать документы, используйте встроенную камеру. Слушайте любимые радиостанции с помощью встроенного FM-радио приемника. В телефоне присутствует модуль Bluetooth для оперативной передачи файлов. Диагональ дисплея 2.4 дюйма позволяет с комфортом просматривать необходимый мультимедийный контент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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