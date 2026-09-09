Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 158965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
16х16х5
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575)
Эта базовая модель совместима со всеми операционными системами и платформами благодаря использованию стандартного аудиоразъема 3,5 мм. Достаточно подключить гарнитуру к порту 3,5 мм на компьютере, планшете или смартфоне, и она готова к работе. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость и отключать звук во время вызова, не прерывая разговор. Удобный микрофон с функцией шумоподавления снижает уровень фонового шума.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Эта базовая модель совместима со всеми операционными системами и платформами благодаря использованию стандартного аудиоразъема 3,5 мм. Достаточно подключить гарнитуру к порту 3,5 мм на компьютере, планшете или смартфоне, и она готова к работе. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость и отключать звук во время вызова, не прерывая разговор. Удобный микрофон с функцией шумоподавления снижает уровень фонового шума.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Наушники Logitech H570E Stereo черный (981-000575) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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