Внешний HDD Silicon Power Diamond D06 2Tb (SP020TBPHDD06S3K)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Diamond D06 2Tb (SP020TBPHDD06S3K)
Внешний HDD Silicon Power Diamond D06 [SP020TBPHDD06S3K] – прекрасный девайс для вашей жизни, который за счет скоростного интерфейса USB 3.0, обеспечивающего пиковую скорость передачи данных до 5 Гбит/с, позволит записывать и переносить все ваши данные – рабочие проекты, фотографии, музыку и видеоролики. Вам не придется беспокоиться о сохранении места на диске, ведь на 2 ТБ поместится фото и видеоархив средней молодой семьи из 4 человек. Мощный буфер 8 МБ гарантирует быстрое обращение к диску, скорость вращения которого составляет 5400 rpm. Изящный клетчатый дизайн 5-дюймового HDD Silicon Power Diamond D06 [SP020TBPHDD06S3K] – это не только красиво, но и функционально, ведь на нем не видны ни отпечатки пальцев, ни потёртости, которые неизменно возникают при повседневном использовании устройства. 2.5” – удобный форм-фактор, который делает устройство компактным. Жёсткий диск немного весит, потому его удобно брать с собой.
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Diamond D06 2Tb (SP020TBPHDD06S3K)
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Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Diamond D06 2Tb (SP020TBPHDD06S3K)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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