Память для ноутбука DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UGO)
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Описание товара Память для ноутбука DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UGO)
Оперативная память SODIMM AMD 4 ГБ – важный элемент, который увеличит мощность Вашего ноутбука. Работая с объемными базами данных, запуская требовательные видеоигры, выполняя другие ресурсоемкие задачи, пользователь оценит разницу «до» и «после» безо всяких измерений. Система перестает зависать при пиковых нагрузках, исключаются сбои и перегревы оборудования. По сравнению с предыдущими моделями низковольтный модуль динамической памяти DDR3 потребляет меньше энергии и, соответственно, выделяет меньше тепла. Это приводит к экономии расхода аккумулятора, а также закономерному отсутствию радиатора. Функционируя на частоте 1600 МГц, пиковой пропускной способностью модуля считается 12800 МБ в секунду. Установить SODIMM AMD 4 ГБ вовсе не сложно, к тому же производители обеспечили планке совместимость с большинством типов процессоров, а также тщательно протестировали все используемые материалы на стойкость и качественность.
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