Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B
Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.
Видео:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 280 руб. 10 220 руб.1820 руб. в СплитОбогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E
-
В наличииЦена 8 290 руб. 11 640 руб.2073 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M
-
В наличииЦена 8 440 руб. 16 630 руб.2110 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1...
-
В наличииЦена 8 540 руб. 14 250 руб.2135 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3
-
В наличииЦена 8 940 руб. 12 590 руб.2235 руб. в СплитОбогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E
-
В наличииЦена 9 270 руб. 19 000 руб.2318 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900
-
В наличииЦена 9 270 руб. 13 070 руб.2318 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-1500
-
В наличииЦена 9 491 руб. 11 880 руб.2373 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5
-
В наличииЦена 10 061 руб. 11 880 руб.2516 руб. в СплитОбогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0
-
В наличииЦена 10 100 руб. 14 250 руб.2525 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000
-
В наличииЦена 12 080 руб. 18 400 руб.3020 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S
Видео:
Достоинства:
скромные энергозатраты, быстро прогревают помещение, тепло естественное, отсутствуют побочные эффекты (запах, сжигание кислорода), низкая цена.
Недостатки:
нет
Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B
Достоинства:
скромные энергозатраты, быстро прогревают помещение, тепло естественное, отсутствуют побочные эффекты (запах, сжигание кислорода), низкая цена.
Недостатки:
нет