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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
11 011 руб.
12 470
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328773
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Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-3.0
Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-3.0 – универсальный обогреватель мощностью до 3 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. Обогреватель установлен на колесное шасси, что обеспечивает высокую мобильность. Опоры прибора имеют фиксатор угла наклона, позволяющий направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-3.0 – универсальный обогреватель мощностью до 3 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. Обогреватель установлен на колесное шасси, что обеспечивает высокую мобильность. Опоры прибора имеют фиксатор угла наклона, позволяющий направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
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