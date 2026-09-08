Видеорегистратор ACV GQ117
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%2 640 руб. 5 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 148554
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.1
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
200
Описание товара Видеорегистратор ACV GQ117
Компактный автомобильный видеорегистратор с широкоугольным объективом. Современная матрица позволяет фиксировать максимальное количество деталей дорожной обстановки. Благодаря компактным габаритным размерам, видеорегистратор не занимает много места на лобовом стекле и не мешает обзору.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.1
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Наличие GPS
нет
Развернуть
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Страна производитель
Китай
Компактный автомобильный видеорегистратор с широкоугольным объективом. Современная матрица позволяет фиксировать максимальное количество деталей дорожной обстановки. Благодаря компактным габаритным размерам, видеорегистратор не занимает много места на лобовом стекле и не мешает обзору.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
Видеорегистратор ACV GQ117 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор ACV GQ117