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Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167

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Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 7
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 8
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 9
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 10
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 11
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 12
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 13
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 14
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 15
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 16
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 35
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 36
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 37
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 38
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 39
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 45
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 46
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 47
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 48
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 49
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 18
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 19
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 24
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 26
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 27
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 28
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 29
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 37
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 38
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 39
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 46
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 47
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 48
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 49
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710827
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Характеристики

Бренд
Digma
Комплектация
автомобильное зарядное устройство, документация, кабель USB, крепление присоска
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
150
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
230

Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167

Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 позволяет с высокой четкостью запечатлевать видео и фото. Оптическая система с широкоугольным объективом 170 градусов, матрицей GC3053 Night Vision 3 Мп и 4-мя стеклянными линзами обеспечивает формирование реалистичного видео формата SuperHD даже в темное время суток. Для просмотра отснятого материала установлен дисплей диагональю 3 дюйма. Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 ведет запись в циклическом режиме на установленную карту памяти. Питание устройства осуществляется от бортовой сети с напряжением питания 12-24 В или аккумулятора. Кронштейн позволяет регулировать угол поворота корпуса, а крепление на присоске дает возможность легко и прочно зафиксировать устройство на лобовом стекле.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Комплектация
автомобильное зарядное устройство, документация, кабель USB, крепление присоска
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Развернуть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
150
Описание
Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 позволяет с высокой четкостью запечатлевать видео и фото. Оптическая система с широкоугольным объективом 170 градусов, матрицей GC3053 Night Vision 3 Мп и 4-мя стеклянными линзами обеспечивает формирование реалистичного видео формата SuperHD даже в темное время суток. Для просмотра отснятого материала установлен дисплей диагональю 3 дюйма. Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 ведет запись в циклическом режиме на установленную карту памяти. Питание устройства осуществляется от бортовой сети с напряжением питания 12-24 В или аккумулятора. Кронштейн позволяет регулировать угол поворота корпуса, а крепление на присоске дает возможность легко и прочно зафиксировать устройство на лобовом стекле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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