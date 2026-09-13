Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167

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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710827
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 позволяет с высокой четкостью запечатлевать видео и фото. Оптическая система с широкоугольным объективом 170 градусов, матрицей GC3053 Night Vision 3 Мп и 4-мя стеклянными линзами обеспечивает формирование реалистичного видео формата SuperHD даже в темное время суток. Для просмотра отснятого материала установлен дисплей диагональю 3 дюйма.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 ведет запись в циклическом режиме на установленную карту памяти. Питание устройства осуществляется от бортовой сети с напряжением питания 12-24 В или аккумулятора. Кронштейн позволяет регулировать угол поворота корпуса, а крепление на присоске дает возможность легко и прочно зафиксировать устройство на лобовом стекле.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 позволяет с высокой четкостью запечатлевать видео и фото. Оптическая система с широкоугольным объективом 170 градусов, матрицей GC3053 Night Vision 3 Мп и 4-мя стеклянными линзами обеспечивает формирование реалистичного видео формата SuperHD даже в темное время суток. Для просмотра отснятого материала установлен дисплей диагональю 3 дюйма.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 350 ведет запись в циклическом режиме на установленную карту памяти. Питание устройства осуществляется от бортовой сети с напряжением питания 12-24 В или аккумулятора. Кронштейн позволяет регулировать угол поворота корпуса, а крепление на присоске дает возможность легко и прочно зафиксировать устройство на лобовом стекле.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 530 черный 2Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GP1167