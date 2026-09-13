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Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner

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Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 7
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 8
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 9
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 10
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 11
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 12
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 13
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 14
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 15
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 16
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 17
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 18
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 1
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 2
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 7
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 8
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 9
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 10
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 11
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 12
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 13
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 14
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 15
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 16
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 17
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 18
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710828
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Характеристики

Бренд
Digma
Комплектация
регистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
13х8х6
Вес, г.
290

Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner

Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W – компактное устройство с креплением на лобовое стекло с помощью скотча 3M. Благодаря наличию датчиков удара и движения модель обеспечивает наблюдение за припаркованным автомобилем. В оснащение регистратора входит 1.47-дюймовый IPS экран с широкими углами обзора. Взаимодействовать с устройством можно через мобильное приложение. Подключение к смартфону или планшету осуществляется по Wi-Fi. Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W производит съемку видео с разрешением до 2560x1440. Детализация изображения позволяет различать госномера автомобилей, особенности внешности пешеходов, надписи на дорожных указателях и другие предметы и объекты. Угол обзора объектива 170° гарантирует видимость соседних полос движения, тротуаров и обочин. Режим ночной съемки повышает качество видео при низкой освещенности. Дополнительная функция прибора – съемка фотографий. Фото и видео сохраняются на карту памяти microSD с объемом до 256 ГБ. Регистратор подходит для использования в любых автомобилях с разъемом постоянного тока благодаря поддержке напряжения бортовой сети 12 и 24 В.



Теги товара: С микрофоном, Мини

Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Комплектация
регистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Развернуть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Описание
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W – компактное устройство с креплением на лобовое стекло с помощью скотча 3M. Благодаря наличию датчиков удара и движения модель обеспечивает наблюдение за припаркованным автомобилем. В оснащение регистратора входит 1.47-дюймовый IPS экран с широкими углами обзора. Взаимодействовать с устройством можно через мобильное приложение. Подключение к смартфону или планшету осуществляется по Wi-Fi. Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W производит съемку видео с разрешением до 2560x1440. Детализация изображения позволяет различать госномера автомобилей, особенности внешности пешеходов, надписи на дорожных указателях и другие предметы и объекты. Угол обзора объектива 170° гарантирует видимость соседних полос движения, тротуаров и обочин. Режим ночной съемки повышает качество видео при низкой освещенности. Дополнительная функция прибора – съемка фотографий. Фото и видео сохраняются на карту памяти microSD с объемом до 256 ГБ. Регистратор подходит для использования в любых автомобилях с разъемом постоянного тока благодаря поддержке напряжения бортовой сети 12 и 24 В.


Теги товара: С микрофоном, Мини
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Отзывы


Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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