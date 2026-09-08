Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Циркуляционный насос
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Мощность
100 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142699
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Циркуляционный насос
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Мощность
100 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Ширина, см
14.5
Высота, см
16
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
3.6
Описание товара Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60
Циркуляционный насос 32/60 от компании ООО«ДЖИЛЕКС» предназначен для использования в системах отопления загородных домов и коттеджей. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя, распределяя тепло по всем помещениям. Присоединительный размер гаек — 1? дюйм (32 мм). Максимальный напор достигает 6,2 метров водяного столба, а расход теплоносителя доходит до 62 л/мин.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Циркуляционный насос
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Мощность
100 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Развернуть
Ширина, см
14.5
Высота, см
16
Страна производитель
Россия
Циркуляционный насос 32/60 от компании ООО«ДЖИЛЕКС» предназначен для использования в системах отопления загородных домов и коттеджей. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя, распределяя тепло по всем помещениям. Присоединительный размер гаек — 1? дюйм (32 мм). Максимальный напор достигает 6,2 метров водяного столба, а расход теплоносителя доходит до 62 л/мин.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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