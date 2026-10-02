The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
LOUDER THAN BOMBS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 140016
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5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
LOUDER THAN BOMBS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Is It Really So Strange?, Sheila Take A Bow, Shoplifters Of The World Unite, Sweet And Tender Hooligan, Half A Person, London, Panic, Girl Afraid, Shakespeare's Sister, William, It Was Really Nothing, You Just Haven't Earned It Yet, Baby, Heaven Knows I'm Miserable Now, Ask, Golden Lights, Oscillate Wildly, These Things Take Time, Rubber Ring, Back To The Old House, Hand In Glove, Stretch Out And Wait, Please Please Please Let Me Get What I Want, This Night Has Opened My Eyes, Unloveable, Asleep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Is It Really So Strange?
|3:02
|A2
|Sheila Take A Bow
|2:41
|A3
|Shoplifters Of The World Unite
|2:57
|A4
|Sweet And Tender Hooligan
|3:33
|A5
|Half A Person
|3:35
|A6
|London
|2:06
|B1
|Panic
|2:17
|B2
|Girl Afraid
|2:48
|B3
|Shakespeare's Sister
|2:08
|B4
|William, It Was Really Nothing
|2:10
|B5
|You Just Haven't Earned It Yet, Baby
|3:21
|B6
|Heaven Knows I'm Miserable Now
|3:34
|C1
|Ask
|3:15
|C2
|Golden Lights
|2:38
|C3
|Oscillate Wildly
|3:26
|C4
|These Things Take Time
|2:21
|C5
|Rubber Ring
|3:46
|C6
|Back To The Old House
|3:04
|D1
|Hand In Glove
|3:10
|D2
|Stretch Out And Wait
|2:37
|D3
|Please Please Please Let Me Get What I Want
|1:50
|D4
|This Night Has Opened My Eyes
|3:40
|D5
|Unloveable
|3:55
|D6
|Asleep
|4:16
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
LOUDER THAN BOMBS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Is It Really So Strange?, Sheila Take A Bow, Shoplifters Of The World Unite, Sweet And Tender Hooligan, Half A Person, London, Panic, Girl Afraid, Shakespeare's Sister, William, It Was Really Nothing, You Just Haven't Earned It Yet, Baby, Heaven Knows I'm Miserable Now, Ask, Golden Lights, Oscillate Wildly, These Things Take Time, Rubber Ring, Back To The Old House, Hand In Glove, Stretch Out And Wait, Please Please Please Let Me Get What I Want, This Night Has Opened My Eyes, Unloveable, Asleep
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Is It Really So Strange?
|3:02
|A2
|Sheila Take A Bow
|2:41
|A3
|Shoplifters Of The World Unite
|2:57
|A4
|Sweet And Tender Hooligan
|3:33
|A5
|Half A Person
|3:35
|A6
|London
|2:06
|B1
|Panic
|2:17
|B2
|Girl Afraid
|2:48
|B3
|Shakespeare's Sister
|2:08
|B4
|William, It Was Really Nothing
|2:10
|B5
|You Just Haven't Earned It Yet, Baby
|3:21
|B6
|Heaven Knows I'm Miserable Now
|3:34
|C1
|Ask
|3:15
|C2
|Golden Lights
|2:38
|C3
|Oscillate Wildly
|3:26
|C4
|These Things Take Time
|2:21
|C5
|Rubber Ring
|3:46
|C6
|Back To The Old House
|3:04
|D1
|Hand In Glove
|3:10
|D2
|Stretch Out And Wait
|2:37
|D3
|Please Please Please Let Me Get What I Want
|1:50
|D4
|This Night Has Opened My Eyes
|3:40
|D5
|Unloveable
|3:55
|D6
|Asleep
|4:16
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The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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