Top.Mail.Ru
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 1
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 2
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 3
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 4
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 5
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 6
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 7
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 8
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 9
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 10
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
LOUDER THAN BOMBS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 1
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 2
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 3
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 4
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 5
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 6
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 7
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 8
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 9
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 10
  • The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SMITHS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию SMITHS, THE

Коллекция SMITHS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
LOUDER THAN BOMBS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Is It Really So Strange?, Sheila Take A Bow, Shoplifters Of The World Unite, Sweet And Tender Hooligan, Half A Person, London, Panic, Girl Afraid, Shakespeare's Sister, William, It Was Really Nothing, You Just Haven't Earned It Yet, Baby, Heaven Knows I'm Miserable Now, Ask, Golden Lights, Oscillate Wildly, These Things Take Time, Rubber Ring, Back To The Old House, Hand In Glove, Stretch Out And Wait, Please Please Please Let Me Get What I Want, This Night Has Opened My Eyes, Unloveable, Asleep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка

Track List

A1Is It Really So Strange?3:02
A2Sheila Take A Bow2:41
A3Shoplifters Of The World Unite2:57
A4Sweet And Tender Hooligan3:33
A5Half A Person3:35
A6London2:06
B1Panic2:17
B2Girl Afraid2:48
B3Shakespeare's Sister2:08
B4William, It Was Really Nothing2:10
B5You Just Haven't Earned It Yet, Baby3:21
B6Heaven Knows I'm Miserable Now3:34
C1Ask3:15
C2Golden Lights2:38
C3Oscillate Wildly3:26
C4These Things Take Time2:21
C5Rubber Ring3:46
C6Back To The Old House3:04
D1Hand In Glove3:10
D2Stretch Out And Wait2:37
D3Please Please Please Let Me Get What I Want1:50
D4This Night Has Opened My Eyes3:40
D5Unloveable3:55
D6Asleep4:16

Отзывы о товаре The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
LOUDER THAN BOMBS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Is It Really So Strange?, Sheila Take A Bow, Shoplifters Of The World Unite, Sweet And Tender Hooligan, Half A Person, London, Panic, Girl Afraid, Shakespeare's Sister, William, It Was Really Nothing, You Just Haven't Earned It Yet, Baby, Heaven Knows I'm Miserable Now, Ask, Golden Lights, Oscillate Wildly, These Things Take Time, Rubber Ring, Back To The Old House, Hand In Glove, Stretch Out And Wait, Please Please Please Let Me Get What I Want, This Night Has Opened My Eyes, Unloveable, Asleep
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Is It Really So Strange?3:02
A2Sheila Take A Bow2:41
A3Shoplifters Of The World Unite2:57
A4Sweet And Tender Hooligan3:33
A5Half A Person3:35
A6London2:06
B1Panic2:17
B2Girl Afraid2:48
B3Shakespeare's Sister2:08
B4William, It Was Really Nothing2:10
B5You Just Haven't Earned It Yet, Baby3:21
B6Heaven Knows I'm Miserable Now3:34
C1Ask3:15
C2Golden Lights2:38
C3Oscillate Wildly3:26
C4These Things Take Time2:21
C5Rubber Ring3:46
C6Back To The Old House3:04
D1Hand In Glove3:10
D2Stretch Out And Wait2:37
D3Please Please Please Let Me Get What I Want1:50
D4This Night Has Opened My Eyes3:40
D5Unloveable3:55
D6Asleep4:16
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...