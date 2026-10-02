The Smiths - The World Won't Listen (0825646658817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
The World Won't Listen
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 166049
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
The World Won't Listen
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Panic, Ask, London, Bigmouth Strikes Again, Shakespeare's Sister, There Is A Light That Never Goes Out, Shoplifters Of The World Unite, The Boy With The Thorn In His Side, Money Changes Everything, Asleep, Unloveable, Half A Person, Stretch Out And Wait, That Joke Isn't Funny Anymore, Oscillate Wildly, You Just Haven't Earned It Yet, Baby, Rubber Ring, Golden Lights
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smiths - The World Won't Listen (0825646658817) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Panic
|2:19
|A2
|Ask
|3:16
|A3
|London
|2:06
|A4
|Bigmouth Strikes Again
|3:12
|A5
|Shakespeare's Sister
|2:09
|B1
|There Is A Light That Never Goes Out
|4:02
|B2
|Shoplifters Of The World Unite
|2:56
|B3
|The Boy With The Thorn In His Side
|3:15
|B4
|Money Changes Everything
|4:41
|C1
|Asleep
|4:09
|C2
|Unloveable
|3:54
|C3
|Half A Person
|3:35
|C4
|Stretch Out And Wait
|2:44
|D1
|That Joke Isn't Funny Anymore
|3:49
|D2
|Oscillate Wildly
|3:26
|D3
|You Just Haven't Earned It Yet, Baby
|3:30
|D4
|Rubber Ring
|3:46
|D5
|Golden Lights
|2:40
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
The World Won't Listen
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Panic, Ask, London, Bigmouth Strikes Again, Shakespeare's Sister, There Is A Light That Never Goes Out, Shoplifters Of The World Unite, The Boy With The Thorn In His Side, Money Changes Everything, Asleep, Unloveable, Half A Person, Stretch Out And Wait, That Joke Isn't Funny Anymore, Oscillate Wildly, You Just Haven't Earned It Yet, Baby, Rubber Ring, Golden Lights
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Panic
|2:19
|A2
|Ask
|3:16
|A3
|London
|2:06
|A4
|Bigmouth Strikes Again
|3:12
|A5
|Shakespeare's Sister
|2:09
|B1
|There Is A Light That Never Goes Out
|4:02
|B2
|Shoplifters Of The World Unite
|2:56
|B3
|The Boy With The Thorn In His Side
|3:15
|B4
|Money Changes Everything
|4:41
|C1
|Asleep
|4:09
|C2
|Unloveable
|3:54
|C3
|Half A Person
|3:35
|C4
|Stretch Out And Wait
|2:44
|D1
|That Joke Isn't Funny Anymore
|3:49
|D2
|Oscillate Wildly
|3:26
|D3
|You Just Haven't Earned It Yet, Baby
|3:30
|D4
|Rubber Ring
|3:46
|D5
|Golden Lights
|2:40
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The Smiths - The World Won't Listen (0825646658817) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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