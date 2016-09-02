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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка

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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка - фото 1
Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка - фото 1
  • Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227944278
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка

Track List

A1Hard To Say I'm Sorry / Get Away5:06
A2Look Away3:59
A3Stay The Night3:48
A4Will You Still Love Me?5:44
A5Love Me Tomorrow5:06
A6What Kind Of Man Would I Be? (Remix)4:18
B1You're The Inspiration3:49
B2I Don't Wanna Live Without Your Love3:54
B3Hard Habit To Break4:43
B4Along Comes The Woman4:14
B5If She Would Have Been Faithful...3:53
B6We Can Last Forever3:42

Отзывы о товаре Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227944278
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Hard To Say I'm Sorry / Get Away5:06
A2Look Away3:59
A3Stay The Night3:48
A4Will You Still Love Me?5:44
A5Love Me Tomorrow5:06
A6What Kind Of Man Would I Be? (Remix)4:18
B1You're The Inspiration3:49
B2I Don't Wanna Live Without Your Love3:54
B3Hard Habit To Break4:43
B4Along Comes The Woman4:14
B5If She Would Have Been Faithful...3:53
B6We Can Last Forever3:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка - купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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