Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 129667
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, г.
80
Описание товара Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue
Подходит для щетины любой жесткости. Лезвия приспосабливаются к типу и контурам лица и шеи. Время автономной работы - 45 мин. Широкая комплектация, обеспечивающая универсальное использование бритвы.
Видео:
Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Подходит для щетины любой жесткости. Лезвия приспосабливаются к типу и контурам лица и шеи. Время автономной работы - 45 мин. Широкая комплектация, обеспечивающая универсальное использование бритвы.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Видео:
Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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