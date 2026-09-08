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Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue

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Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue - фото 1
Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue - фото 2
Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue - фото 1
  • Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue - фото 2
  • Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 129667
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, г.
80

Описание товара Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue

Подходит для щетины любой жесткости. Лезвия приспосабливаются к типу и контурам лица и шеи. Время автономной работы - 45 мин. Широкая комплектация, обеспечивающая универсальное использование бритвы.

Видео:

Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue

Видеообзор Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Описание
Подходит для щетины любой жесткости. Лезвия приспосабливаются к типу и контурам лица и шеи. Время автономной работы - 45 мин. Широкая комплектация, обеспечивающая универсальное использование бритвы.

Видео:

Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue

Видеообзор Электробритва Braun Series 3 3010BT Blue

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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