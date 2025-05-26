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Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black

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Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото 1
Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото 2
Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото 1
  • Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото 2
  • Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 129664
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, адаптер питания, щеточка, крышка, масло для смазки
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Германия
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х8
Вес, г.
470

Описание товара Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black

Подходит для щетины любой жесткости. Лезвия приспосабливаются к типу и контурам лица и шеи. Легко справляется с трехдневной щетиной.

 

Видео:

Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black

Видеообзор Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black



Теги товара: сеточные

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает отлично, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва. Даже отличная. Брею участки где не ращу бороду: шею, щеки, усы. Даже шею удается хорошо побрить, несмотря на рост волос в бок, а не вверх или вниз. 4 утра подряд бреюсь, заряд пока есть. В руке бритва лежит хорошо. Немного великовата для меня. Раньше была маленькая китайская moser. Участки рядом с бородой немного не удобно брить, ибо не видно, но длинные волосы она не особо цепляет, поэтому наверное не страшно. Левзия с сеткой снимаются легко. Под теплой водой вроде бы все вымывает. Надеюсь долго прослужит
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Алла л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, мужу понравилась, удобная и быстрая
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер хорошее качество рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
бреет нормально , остальное не важно
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бритва нормальная, для бороды подходит, для других частей тела нет. Мужу нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Оксана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок очень нравиться, все работает, со своей задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Чисто бреет! Зарядки хватает надолго. Мне понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ну это пушка, на короткую щитину начисто под 0 бреет, наконец без раздражений будет от бритвы
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохая бритва, мужу понравилась, как по мне, пропускает волоски, приходится приходится долго водить по одному и тому же месту, чтобы бритьё было более чистым, но если хотите чистое бритьё, тогда станок. А так хорошая бритва, раздражения не вызывает.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Бритва класная, очень удобная, бреет качественно , минимум раздражения, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Тишковская Ж.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию,пришла заряженная,сбривает даже мелкий пушок,покупала мужу,но опробовала на себе(ноги,подмышки,пушок на лице),в итоге муж бритву отобрал,а то бы я и до зоны бикини добралась. Вот теперь думаю,может себе такую же купить... Порекомендовал данную электробритву мой брат,он уже полгода пользуется ею на СВО,зарядку бритва держит хорошо,вот поэтому и мужу купила в полевые условия.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу.Ориентировалась на отзывы.Теперь пишу сама.Вынужденная мера ,так как в последнее время от станков жуткое раздражение.Электробритвой пользуется впервые.Результат удивил.Реально хорошо бреет и абсолютно нет раздражения.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Для начала использования всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка пользоваться одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Муж именно эту просил. Есть более дорогая модель, но ему не понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя

Достоинства:


Комментарий:
Ежедневное использование уже около двух месяцев, без нареканий. Комфортная, тихая, отлично бреет! Произведено в Китае (естественно), но качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бритва. Без ненужных плюшек (при таких же нажах и сетках, что и у супердорогих родственников). Вам правда необходимо знать заряд в процентах и иметь прибор для промывки? Бреет несомненно лучше роторной - поверьте, перепробовал немало, включая супер-Philips "от Джеймса Бонда" в свое время. Сетка всегда тоньше щелястой крышки роторной головки - следовательно, расстояние от ножа до кожи меньше. Простая физика. Не ведитесь на ненужные понты. Оптимальный выбор.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
бритва понравилась, немного отличается по исполнению от Браун 350-СС4 (которой уже 10 год). в деле пока не пробовал, но визуально прилично выглядит. испытал в деле, процесс бритья, результат - отлично!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне благопристойная бритва, раньше брился станком, но сейчас явная проблема с лезвиями, столько подделок в продаже, перешел на электробритву и слава богу. Покупкой доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упакованное, абсолютно новое, коробка в идеальном состоянии.Бритва без наворотов, но нам и надо было только бриться, жаль нет кисти для очистки, но осталась от старой такой же, та прослужила года 4.Муж побрился, остался доволен качеством бритья.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Водолазкина Яна

Достоинства:


Комментарий:
Подарок. Ещё не подарила. Внешне выглядит качественно.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Товар пришёл вовремя, даже на день раньше. В целом бритва хорошая, мужу понравилась. В сравнении с philips лучше выбивает.



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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, адаптер питания, щеточка, крышка, масло для смазки
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Германия
Развернуть
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Подходит для щетины любой жесткости. Лезвия приспосабливаются к типу и контурам лица и шеи. Легко справляется с трехдневной щетиной.

 

Видео:

Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black

Видеообзор Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black



Теги товара: сеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает отлично, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва. Даже отличная. Брею участки где не ращу бороду: шею, щеки, усы. Даже шею удается хорошо побрить, несмотря на рост волос в бок, а не вверх или вниз. 4 утра подряд бреюсь, заряд пока есть. В руке бритва лежит хорошо. Немного великовата для меня. Раньше была маленькая китайская moser. Участки рядом с бородой немного не удобно брить, ибо не видно, но длинные волосы она не особо цепляет, поэтому наверное не страшно. Левзия с сеткой снимаются легко. Под теплой водой вроде бы все вымывает. Надеюсь долго прослужит
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Алла л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, мужу понравилась, удобная и быстрая
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер хорошее качество рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
бреет нормально , остальное не важно
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бритва нормальная, для бороды подходит, для других частей тела нет. Мужу нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Оксана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок очень нравиться, все работает, со своей задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Чисто бреет! Зарядки хватает надолго. Мне понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ну это пушка, на короткую щитину начисто под 0 бреет, наконец без раздражений будет от бритвы
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохая бритва, мужу понравилась, как по мне, пропускает волоски, приходится приходится долго водить по одному и тому же месту, чтобы бритьё было более чистым, но если хотите чистое бритьё, тогда станок. А так хорошая бритва, раздражения не вызывает.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Бритва класная, очень удобная, бреет качественно , минимум раздражения, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Тишковская Ж.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию,пришла заряженная,сбривает даже мелкий пушок,покупала мужу,но опробовала на себе(ноги,подмышки,пушок на лице),в итоге муж бритву отобрал,а то бы я и до зоны бикини добралась. Вот теперь думаю,может себе такую же купить... Порекомендовал данную электробритву мой брат,он уже полгода пользуется ею на СВО,зарядку бритва держит хорошо,вот поэтому и мужу купила в полевые условия.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу.Ориентировалась на отзывы.Теперь пишу сама.Вынужденная мера ,так как в последнее время от станков жуткое раздражение.Электробритвой пользуется впервые.Результат удивил.Реально хорошо бреет и абсолютно нет раздражения.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Для начала использования всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка пользоваться одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Муж именно эту просил. Есть более дорогая модель, но ему не понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя

Достоинства:


Комментарий:
Ежедневное использование уже около двух месяцев, без нареканий. Комфортная, тихая, отлично бреет! Произведено в Китае (естественно), но качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бритва. Без ненужных плюшек (при таких же нажах и сетках, что и у супердорогих родственников). Вам правда необходимо знать заряд в процентах и иметь прибор для промывки? Бреет несомненно лучше роторной - поверьте, перепробовал немало, включая супер-Philips "от Джеймса Бонда" в свое время. Сетка всегда тоньше щелястой крышки роторной головки - следовательно, расстояние от ножа до кожи меньше. Простая физика. Не ведитесь на ненужные понты. Оптимальный выбор.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
бритва понравилась, немного отличается по исполнению от Браун 350-СС4 (которой уже 10 год). в деле пока не пробовал, но визуально прилично выглядит. испытал в деле, процесс бритья, результат - отлично!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне благопристойная бритва, раньше брился станком, но сейчас явная проблема с лезвиями, столько подделок в продаже, перешел на электробритву и слава богу. Покупкой доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упакованное, абсолютно новое, коробка в идеальном состоянии.Бритва без наворотов, но нам и надо было только бриться, жаль нет кисти для очистки, но осталась от старой такой же, та прослужила года 4.Муж побрился, остался доволен качеством бритья.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Водолазкина Яна

Достоинства:


Комментарий:
Подарок. Ещё не подарила. Внешне выглядит качественно.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Товар пришёл вовремя, даже на день раньше. В целом бритва хорошая, мужу понравилась. В сравнении с philips лучше выбивает.


Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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