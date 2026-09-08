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Миксер погружной Maxwell MW-1356 w купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер погружной Maxwell MW-1356 w

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Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 1
Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 2
Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 3
Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 4
Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 5
Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 6
Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
2
  • Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 1
  • Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 2
  • Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 3
  • Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 4
  • Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 5
  • Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 6
  • Миксер погружной Maxwell MW-1356 w - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122297
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, г.
834

Описание товара Миксер погружной Maxwell MW-1356 w

ручной, мощность - 300 Вт. Количество скоростей -5. Количество насадок - 2



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер погружной Maxwell MW-1356 w




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
2
Страна производитель
Китай
Описание
ручной, мощность - 300 Вт. Количество скоростей -5. Количество насадок - 2


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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