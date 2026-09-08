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Триммер VITEK VT-2545(ВК) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер VITEK VT-2545(ВК)

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Триммер VITEK VT-2545(ВК) - фото 1
Триммер VITEK VT-2545(ВК) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
  • Триммер VITEK VT-2545(ВК) - фото 1
  • Триммер VITEK VT-2545(ВК) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 115710
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
225

Описание товара Триммер VITEK VT-2545(ВК)

Триммер VITEK VT-2545(ВК) является многофункциональным устройством для стрижки, которое позволит привести в порядок лицо и тело, избавив от нежелательных волос. Наличие четырех насадок позволяет использовать прибор для удаления волосков в носу и ушах, стрижки усов и бороды, а также для коррекции бровей. Автономное питание модели возможно от батареек АА. Для хранения и переноски прибора предусмотрена сумочка.

Отзывы о товаре Триммер VITEK VT-2545(ВК)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер VITEK VT-2545(ВК) является многофункциональным устройством для стрижки, которое позволит привести в порядок лицо и тело, избавив от нежелательных волос. Наличие четырех насадок позволяет использовать прибор для удаления волосков в носу и ушах, стрижки усов и бороды, а также для коррекции бровей. Автономное питание модели возможно от батареек АА. Для хранения и переноски прибора предусмотрена сумочка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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