Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт
Если вам необходимо практичное решение для вашего ноутбука, то отличным вариантом для вас является акустическая система SVEN 312. Она состоит из 2 компактных колонок, которые занимают минимум места не только на рабочем столе, но и в сумке при необходимости транспортировки. Акустика обладает отличным внешним видом, поэтому станет настоящим украшением рабочего стола. Компактная акустическая система SVEN 312 обеспечивает отличным качеством звука при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Широкополосные динамики воспроизводят частоты в диапазоне от 100 Гц до 20 кГц, поэтому звучание отличается умеренными басами. Управление громкостью и настройками звука удобно осуществлять при помощи поворотного регулятора. Система защищена магнитным экранированием, призванным защитить от вредоносного воздействия магнитных волн, которые могут стать причиной помех.
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