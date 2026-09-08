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Кофеварка капельная Vitek VT-1506(Bk) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная Vitek VT-1506(Bk)

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Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 1
Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 2
Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 3
Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
  • Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 1
  • Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 2
  • Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 3
  • Кофеварка VITEK 1506(BK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108970
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка капельная
Размеры в упаковке, см
30х24х17
Вес, кг.
1.45

Описание товара Кофеварка капельная Vitek VT-1506(Bk)

Мощность - 550 Вт. Объем резервуара для воды - 0.7 л. Тип используемого кофе - молотый

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Vitek VT-1506(Bk)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка капельная
Описание
Мощность - 550 Вт. Объем резервуара для воды - 0.7 л. Тип используемого кофе - молотый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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