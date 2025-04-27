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Конвектор BALLU BEC/EZER-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор BALLU BEC/EZER-2000

19 Отзывы
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Конвектор BALLU BEC/EZER-2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 930 руб.  9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 105804
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор BALLU BEC/EZER-2000

Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 83х40х10 см

Отзывы о товаре Конвектор BALLU BEC/EZER-2000

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ломакина Светлана Николаевна

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Мария Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший обогреватель, воздух не сушит, быстро нагревает.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
классный обогреватель. тихий, греет отлично, с женой очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Харин А.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё устраивает работает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень нравится, приобрели на дачу, 2 обогревателя греют дом 80м2 легко, супер, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Греет шикарно, брали для офиса. Сотрудницы очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Шеина Анна

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный, но страшно оставлять включенным без присмотра. Греет хорошо. Температуру измеряет на 2-3 градуса больше,чем есть
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо.Задержки по доставке не было,заказ пришёл быстро.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обогревателем довольны - компактный, хорошо расположился на стене в дополнение к нашей короткой батарее. Хотелось бы чтобы провод был подлиньше, но это решаемо.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Федор Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобно,греет,хороший конвектор
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, простое и понятное управление, работает как заявлено, выглядит эстетично. Я доволен приобретением!!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Devil\'D

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё греет хорошо. дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Николай н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор, два года назад приобрел такой же, работает без нареканий. Сейчас купил еще один для родителей.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Конвектор соответствует заявленным требованиям
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Денис З.

Достоинства:


Комментарий:
купил уже второй более мощный
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, на старте воняет паленкой, не пугайтесь, для них это норм



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 83х40х10 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ломакина Светлана Николаевна

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Мария Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший обогреватель, воздух не сушит, быстро нагревает.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
классный обогреватель. тихий, греет отлично, с женой очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Харин А.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё устраивает работает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень нравится, приобрели на дачу, 2 обогревателя греют дом 80м2 легко, супер, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Греет шикарно, брали для офиса. Сотрудницы очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Шеина Анна

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный, но страшно оставлять включенным без присмотра. Греет хорошо. Температуру измеряет на 2-3 градуса больше,чем есть
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо.Задержки по доставке не было,заказ пришёл быстро.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обогревателем довольны - компактный, хорошо расположился на стене в дополнение к нашей короткой батарее. Хотелось бы чтобы провод был подлиньше, но это решаемо.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Федор Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобно,греет,хороший конвектор
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, простое и понятное управление, работает как заявлено, выглядит эстетично. Я доволен приобретением!!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Devil\'D

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё греет хорошо. дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Николай н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор, два года назад приобрел такой же, работает без нареканий. Сейчас купил еще один для родителей.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Конвектор соответствует заявленным требованиям
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Денис З.

Достоинства:


Комментарий:
купил уже второй более мощный
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, на старте воняет паленкой, не пугайтесь, для них это норм


Конвектор BALLU BEC/EZER-2000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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