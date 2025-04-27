Конвектор BALLU BEC/EZER-2000
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%6 930 руб. 9 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 105804
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
6.2
Описание товара Конвектор BALLU BEC/EZER-2000
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 83х40х10 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 83х40х10 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Достоинства:
Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший обогреватель, воздух не сушит, быстро нагревает.
Достоинства:
Комментарий:
классный обогреватель. тихий, греет отлично, с женой очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
пока всё устраивает работает
Достоинства:
Комментарий:
очень нравится, приобрели на дачу, 2 обогревателя греют дом 80м2 легко, супер, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Греет шикарно, брали для офиса. Сотрудницы очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный, но страшно оставлять включенным без присмотра. Греет хорошо. Температуру измеряет на 2-3 градуса больше,чем есть
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо.Задержки по доставке не было,заказ пришёл быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Обогревателем довольны - компактный, хорошо расположился на стене в дополнение к нашей короткой батарее. Хотелось бы чтобы провод был подлиньше, но это решаемо.
Достоинства:
Комментарий:
удобно,греет,хороший конвектор
Достоинства:
Комментарий:
Классный, простое и понятное управление, работает как заявлено, выглядит эстетично. Я доволен приобретением!!
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё греет хорошо. дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор, два года назад приобрел такой же, работает без нареканий. Сейчас купил еще один для родителей.
Достоинства:
Комментарий:
Конвектор соответствует заявленным требованиям
Достоинства:
Комментарий:
купил уже второй более мощный
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, на старте воняет паленкой, не пугайтесь, для них это норм
Конвектор BALLU BEC/EZER-2000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор BALLU BEC/EZER-2000
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Достоинства:
Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший обогреватель, воздух не сушит, быстро нагревает.
Достоинства:
Комментарий:
классный обогреватель. тихий, греет отлично, с женой очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
пока всё устраивает работает
Достоинства:
Комментарий:
очень нравится, приобрели на дачу, 2 обогревателя греют дом 80м2 легко, супер, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Греет шикарно, брали для офиса. Сотрудницы очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный, но страшно оставлять включенным без присмотра. Греет хорошо. Температуру измеряет на 2-3 градуса больше,чем есть
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо.Задержки по доставке не было,заказ пришёл быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Обогревателем довольны - компактный, хорошо расположился на стене в дополнение к нашей короткой батарее. Хотелось бы чтобы провод был подлиньше, но это решаемо.
Достоинства:
Комментарий:
удобно,греет,хороший конвектор
Достоинства:
Комментарий:
Классный, простое и понятное управление, работает как заявлено, выглядит эстетично. Я доволен приобретением!!
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё греет хорошо. дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор, два года назад приобрел такой же, работает без нареканий. Сейчас купил еще один для родителей.
Достоинства:
Комментарий:
Конвектор соответствует заявленным требованиям
Достоинства:
Комментарий:
купил уже второй более мощный
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, на старте воняет паленкой, не пугайтесь, для них это норм