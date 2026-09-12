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Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA

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Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 1
Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 2
Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 3
Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 4
Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 5
Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 1
  • Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 2
  • Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 3
  • Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 4
  • Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 5
  • Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
15 740 руб.  20 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696848
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.23х0.13
Вес, кг.
7.9

Описание товара Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA

Конвектор напольный ROYAL THERMO STEP - это готовый к монтажу напольный отопительный прибор, работающий по принципу естественной конвекции. Напольные ROYAL THERMO STEP предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и административных помещениях с панорамными окнами или окнами в пол. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления.

Отзывы о товаре Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор напольный ROYAL THERMO STEP - это готовый к монтажу напольный отопительный прибор, работающий по принципу естественной конвекции. Напольные ROYAL THERMO STEP предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и административных помещениях с панорамными окнами или окнами в пол. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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