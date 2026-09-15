Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble
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Характеристики
Описание товара Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble
Электрический конвектор серии Brilliant Marble не просто бытовой помощник в обогреве помещения. Благодаря современному дизайну передней противоударной панели из стеклокерамики, прибор превращается в арт-объект, сочетающий в себе непревзойденный стиль и эффективность. Инверторный блок управления нового поколения digital INVERTER обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0,1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. С помощью встроенного модуля WI-FI и специального приложения можно объединить в инверторную систему отопления и управлять из любой точки мира неограниченным количеством конвекторов. Нагревательный элемент HEDGHEHOG позволяет увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25%. Повышенная безопасность, наличие востребованных функций и технологичных возможностей делают конвектор Brilliant Marble незаменимым предметом в квартире или в доме.
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Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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