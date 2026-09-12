Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-500
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%37 800 руб. 49 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х14
Вес, кг.
4.4
Описание товара Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-500
Электрический конвектор Ballu с Х-образным монолитным нагревательным элементом и пылевлагозащитой IP54 специально предназначен для общественных помещений, в местах с высоким уровнем пыли и влажности. Антивандальный металлический корпус предохраняет устройство внутренних элементов и сохраняет внешний вид прибора в агрессивных условиях эксплуатации.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Электрический конвектор Ballu с Х-образным монолитным нагревательным элементом и пылевлагозащитой IP54 специально предназначен для общественных помещений, в местах с высоким уровнем пыли и влажности. Антивандальный металлический корпус предохраняет устройство внутренних элементов и сохраняет внешний вид прибора в агрессивных условиях эксплуатации.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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