Смеситель для ванны Lemark Neo LM2212C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%4 810 руб. 12 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103210
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х13
Вес, кг.
2.5
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Neo LM2212C
Смесители серии NEO олицетворяют в себе новую форму элегантности. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade, Кран-буксы с керамическими пластинами (угол поворота – 180 градусов), Переключатель с керамическими пластинами, Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка, Металлические рукоятки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Смесители серии NEO олицетворяют в себе новую форму элегантности. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade, Кран-буксы с керамическими пластинами (угол поворота – 180 градусов), Переключатель с керамическими пластинами, Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка, Металлические рукоятки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Напор воды достаточный.
Достоинства:
Комментарий:
данной фирмой пользуемся уже не первый раз. очень нравится качество исполнения крана. муж быстро переустановил кран. всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, краном довольны, у нас еще один кран Lemark на кухне, он без нареканий работает уже не первый год, посмотрим, как этот себя покажет, будем надеяться, что тоже хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отсутствовала прокладка в шланге душа. Нашёл подходящую дома. В остальном всё хорошо. замена заняла 10 минут + минут 5 на поиск прокладки.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель качественный, тяжелый. Вентили крутятся плавно, правда в разные стороны, но это дело привычки. В комплекте есть все для установки. Сама установка занимает 10 минут.
Достоинства:
Комментарий:
Полная комплектация, все детали на месте. Муж установил быстро, нигде ничего не протекает, лейка большая, удобная, дети не нарадуются. Получилось дешевле, чем в магазине, ещё и бонусы от продавца получили, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран за указанную цену!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный качественный смеситель. Своих денег, однозначно, стоит. В комплекте есть все для его установки
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся смесителем данной фирмой с 2012 года, ни разу не пожалели! Заказали точно такой же смеситель.
Достоинства:
Комментарий:
Горячая вода открывается в другую сторону.
Достоинства:
Комментарий:
Берём уже во вторую квартиру - в ванной ставим только такие (с вентилями). В предыдущей до отъезда из квартиры прослужил больше шести лет, на шестом году использования однократно пришлось заменить кран-буксу, после чего снова работал без нареканий. Ремонт пока не закончен, поэтому пока стоит без душа - вместо душевой лейки из комплекта планируем ставить тропический душ (тоже Лемарк, ждёт своего часа). Цена значительно ниже, чем в местных магазинах: вместо 12 тыс вышло около 7,7 тыс.; доставка тоже оказалось быстрой.
Достоинства:
Комментарий:
берем смесители Lemark уже на вторую квартиру, очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Стоит кран Лемарка уже 9 лет,менял 3 раза лейку с шлангом,раз 20 кранбуксы,решил заменить ,купил такой-же.Все одинаковое, излив только имеет меньшую толщину металла.Теперь ещё попользуемся 10 лет
Смеситель для ванны Lemark Neo LM2212C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Neo LM2212C
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Напор воды достаточный.
Достоинства:
Комментарий:
данной фирмой пользуемся уже не первый раз. очень нравится качество исполнения крана. муж быстро переустановил кран. всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, краном довольны, у нас еще один кран Lemark на кухне, он без нареканий работает уже не первый год, посмотрим, как этот себя покажет, будем надеяться, что тоже хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отсутствовала прокладка в шланге душа. Нашёл подходящую дома. В остальном всё хорошо. замена заняла 10 минут + минут 5 на поиск прокладки.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель качественный, тяжелый. Вентили крутятся плавно, правда в разные стороны, но это дело привычки. В комплекте есть все для установки. Сама установка занимает 10 минут.
Достоинства:
Комментарий:
Полная комплектация, все детали на месте. Муж установил быстро, нигде ничего не протекает, лейка большая, удобная, дети не нарадуются. Получилось дешевле, чем в магазине, ещё и бонусы от продавца получили, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран за указанную цену!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный качественный смеситель. Своих денег, однозначно, стоит. В комплекте есть все для его установки
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся смесителем данной фирмой с 2012 года, ни разу не пожалели! Заказали точно такой же смеситель.
Достоинства:
Комментарий:
Горячая вода открывается в другую сторону.
Достоинства:
Комментарий:
Берём уже во вторую квартиру - в ванной ставим только такие (с вентилями). В предыдущей до отъезда из квартиры прослужил больше шести лет, на шестом году использования однократно пришлось заменить кран-буксу, после чего снова работал без нареканий. Ремонт пока не закончен, поэтому пока стоит без душа - вместо душевой лейки из комплекта планируем ставить тропический душ (тоже Лемарк, ждёт своего часа). Цена значительно ниже, чем в местных магазинах: вместо 12 тыс вышло около 7,7 тыс.; доставка тоже оказалось быстрой.
Достоинства:
Комментарий:
берем смесители Lemark уже на вторую квартиру, очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Стоит кран Лемарка уже 9 лет,менял 3 раза лейку с шлангом,раз 20 кранбуксы,решил заменить ,купил такой-же.Все одинаковое, излив только имеет меньшую толщину металла.Теперь ещё попользуемся 10 лет