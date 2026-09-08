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Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C

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Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
9 170 руб.  10 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103186
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Коллекция Project
filter_none Товар входит в коллекцию Project

Коллекция Project


Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
локтевая рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х8
Вес, кг.
1.78

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка., с локтевой рукояткой Монтаж - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Project LM4611C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
225
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
локтевая рукоятка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка., с локтевой рукояткой Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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